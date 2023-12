Wilde Gerüchte um "Putsch-Versuch" von Reus beim BVB

IMAGO/Dan Weir

Begehrt Marco Reus (li.) gegen BVB-Coach Terzic auf?

Weil Borussia Dortmund nur eine der letzten acht Bundesliga-Partien gewonnen hat, hängt beim BVB längst der Haussegen schief. Mittendrin: Der angezählte Trainer Edin Terzic, auf den der Druck von außen immer größer wird. Aber auch von innen gibt es offenbar Widerstände. Laut einem wilden Gerücht soll gar Ex-Kapitän Marco Reus Hauptbeteiligter an einem "Putsch-Versuch" gegen Terzic sein.

Die Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr, bei Borussia Dortmund schrillen die Alarmglocken. Im schlimmsten Fall könnte der BVB, der am Dienstag nur ein 1:1 gegen Mainz holte, am Ende des Spieltages mit einem Rückstand von sieben Zählern auf Platz vier in die Winterpause gehen. Kein Wunder, dass Unruhe herrscht beim Vizemeister. BVB-Coach Edin Terzic wankt.

Zuletzt hieß es bei "Sky", dass es eine Art Revolte gab, bei der sich (nicht näher genannte) Führungsspieler erst an Terzic und dann auch an Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gewendete hätten, um die eigene Spielweise deutlich zu hinterfragen.

Nun legt "Bild" nach und berichtet, dass der ausgerechnet der langjährige Kapitän Marco Reus, der erst im Sommer durch Emre Can abgelöst wurde, "Rädelsführer bei einem Putsch-Versuch gegen Terzic" sein soll. Das sickere seit Wochen täglich aus dem engsten Klub-Umfeld durch, heißt es.

Was genau Reus bei seinen angeblichen "Putsch-Planungen" tut, sagt das Blatt nicht, belässt das wilde Gerüchte ohne weitere Details.

BVB: Reus und Terzic nicht auf einer Linie?

Dass es zwischen Terzic und Reus in atmosphärischer Hinsicht derzeit nicht leicht ist, war allerdings durchaus am Wochenende beim 1:1 in Augsburg zu sehen. Dort war der Mittelfeldmann nach rund einer Stunde ausgewechselt worden und bedachte seinen Coach dabei gut sichtbar mit keinem Blick.

Gegen Mainz saß Reus dann am Dienstagabend für 90 Minuten auf der Bank. Ob als Reaktion auf die vermeintlichen Aktionen im Hintergrund oder schlicht auf die sportliche Leistung beim FCA (sport.de-Note 4,5), kann nur spekuliert werden.

Terzic selbst war nach dem nächsten rätselhaften Auftritt gegen den FSV sichtbar angeschlagen, gab sich aber vor weiter kämpferisch.