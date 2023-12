Verwirrung um BVB-Interesse an Ex-Schalke-Flop

IMAGO/Jose Luis Contreras

Juan Miranda spielte auch schon beim FC Schalke 04

Dass Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund intensiv Ausschau hält nach möglichen Verstärkungen für die Außenverteidiger-Positionen, ist hinlänglich bekannt. Wer genau beim BVB auf dem Zettel sein soll, ist allerdings immer wieder Gegenstand wilder Spekulationen. Auch über einen Linksverteidiger mit Vergangenheit beim FC Schalke 04 wird wieder gemutmaßt.

Schon vor Wochen ploppten die ersten Medienberichte auf, wonach der Vizemeister an Juan Miranda dran sein soll. Der 23-Jährige steht aktuell beim spanischen Erstligisten Betis Sevilla unter Vertrag, hat für den Klub in der laufenden Saison 14 Pflichtspiele absolviert.

Spannend ist bei Miranda vor allem der Blick in seine Vereinsvita, weist diese doch auch eine Vergangenheit beim Dortmunder Erzrivalen FC Schalke 04 auf. In der Saison 2019/2020 nämlich war er als Leihspieler auf Schalke aktiv, spielte elf mal in Königsblau in der Bundesliga. Eine Verbindung zum BVB brächte also automatisch eine gewisse Brisanz mit sich.

Nachdem es Anfang Dezember von spanischen Quellen noch hieß, an dem Interesse aus Dortmund an dem Linksfuß sei nichts dran, tauchen nun neue, abermals gegenteilige Berichte über Miranda auf.

Linksverteidiger-Position als größte Kader-Baustelle beim BVB

Laut dem türkischen Transferexperten Ekrem Konur soll der BVB nämlich sehr wohl Interesse an dem Defensivmann haben, soll derzeit einen Transfer des Betis-Spielers vorbereiten.

Von Borussia Dortmund selbst hat sich bisher noch kein Verantwortlicher zu der Personalie geäußert. Vor allem die Linksverteidiger-Position gilt bei den Westfalen aber seit längerem als größte Kaderbaustelle, forciert durch den Weggang von Raphael Guerreiro im letzten Sommer, die jüngste Verletzung von Julian Ryerson und die bevorstehende Afrika-Cup-Abstellung von Ramy Bensebaini.

Miranda stand 2021 einmal für die spanische A-Nationalmannschaft auf dem Rasen, bestritt außerdem das olympische Fußballturnier mit der Auswahl seines Landes.