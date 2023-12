BVB-Beben: Auch Kehl droht das Aus

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Sebastian Kehl könnte der BVB-Krise zum Opfer fallen

Die ausgewachsene Liga-Krise könnte beim BVB offenbar mehr als nur ein prominentes Opfer fordern. Nicht nur Trainer Edin Terzic, auch Sportchef Sebastian Kehl muss übereinstimmenden Berichten zufolge um seinen Job bei den Schwarz-Gelben bangen.

Wie genau es beim BVB nach der Winterpause weitergeht, steht noch nicht fest. Der große Krisengipfel mit allen Beteiligten findet erst Ende der Woche statt. Nicht ausgeschlossen ist, dass dort die Entscheidung fällt, Trainer Edin Terzic von seinen Aufgaben freizustellen.

Wie unter anderem der "kicker" und auch die "Ruhr Nachrichten" berichten, könnte es nach der Sitzung allerdings auch Sportchef Sebastian Kehl an den sprichwörtlichen Kragen gehen. Es sei noch "ungewiss", ob er der sportlichen Krise nicht auch zum Opfer falle, berichtet die vereinsnahe Dortmunder Zeitung. Der "kicker" spricht ebenfalls von einer "offenen" Zukunft des ehemaligen Profis auf seinem aktuellen Posten und schreibt, auch sein Job sei "bedroht".

Ist der BVB-Kader falsch zusammengestellt?

Zur Last gelegt wird Kehl allen voran die Kaderzusammenstellung, die offenkundig einige Defizite aufweist, gleichwohl in ihrer Summe durchaus kostspielig war. Allein in diesem Sommer gab der Vizemeister über 60 Millionen Euro für Neuzugänge aus, im Jahr davor investierte man gar über 100 Millionen Euro in den Kader.

Trotzdem fehlt es nach wie vor an Spielern, die ihre Leistung auch an schlechten Tagen bringen, andere mitreißen können und so für Punkte sorgen, die im Kampf um die Champions-League-Qualifikation dringend benötigt werden.

Eine Entlassung Kehls gilt Stand heute als etwas unwahrscheinlicher als eine Trennung von Terzic. Hauptgrund dafür ist das anstehende Wintertransferfenster, das seit jeher als kompliziert gilt und den Dortmundern in diesem Jahr einiges abverlangen wird. Ohne gut vernetzten Sportdirektor in den Markt zu gehen, kann und wird der BVB wohl nicht riskieren. Ob das für Kehl reicht, um seinen Posten zu behalten, bleibt abzuwarten.