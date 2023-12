Medien: BVB hat klare Terzic-Tendenz

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Darf Edin Terzic beim BVB weitermachen?

Eine Krisensitzung der Verantwortlichen in dieser Woche wird darüber entscheiden, ob Edin Terzic seinen Job als BVB-Trainer behalten darf. Eine erste interne Tendenz soll es bereits geben.

Wie die "Bild" am Mittwoch berichtet, muss Edin Terzic vorerst nicht um seinen Posten auf der BVB-Trainerbank bangen. Demnach geht die erste Tendenz der Klubchefs dahin, dem Übungsleiter weiter das Vertrauen zu schenken und ihn nicht zu entlassen.

Die endgültige Entscheidung in der Trainerfrage fällt allerdings frühestens am Donnerstag, wenn es zur Krisensitzung der Verantwortlichen kommt. Der "Bild" zufolge werden sich Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Matthias Sammer zunächst unter sechs Augen austauschen. Erst danach soll dann auch Terzic dazu stoßen.

BVB in der Krise: Was für Edin Terzic spricht

Was angeblich für Terzic spricht: Die individuellen Leistungen der Spieler auf dem Platz. Die Chefetage sieht hier das größte Problem, die Stars demnach auch massiv in der Bringschuld. Darüber hinaus sollen Watzke und Co. Zweifel hegen, ob ein Trainerwechsel während der Saison wirklich zum gewünschten Erfolg führt.

Ein weiteres Problem: Viele Trainer, die für den Posten infrage kommen, sind derzeit nicht auf dem Markt verfügbar. Ex-Eintracht-Coach Oliver Glasner gilt als einer der weniger, der alle Voraussetzungen mitbringt. Andere Kandidaten wie Hansi Flick oder auch Stefan Kuntz gelten als "chancenlos", schreibt "Bild". Eine weitere Alternative wäre Steffen Baumgart. Der steht allerdings noch beim 1. FC Köln unter Vertrag.

Was hingegen durchaus für eine Entlassung Terzics spricht, ist nicht nur der Status quo der Schwarz-Gelben in der Liga, sondern auch die Zerwürfnisse zwischen Mannschaft und Trainer. Davon soll es bereits einige geben. Entsprechende Medienberichte sprachen zuletzt von einer kleinen Revolte in der Kabine der Dortmunder.