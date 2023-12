FC Bayern schließt "namhafte Abgänge" nicht aus

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Joshua Kimmich (r.) und Alphonso Davies (M.) stehen beim FC Bayern angeblich auf dem Prüfstand

Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Thomas Tuchel deuteten unlängst an, dass der FC Bayern im Winter durchaus auf dem Transfermarkt tätig werden könnte. An der Säbener Straße denkt man allerdings auch schon über die kommende Transferperiode hinaus. Angeblich sollen auch radikale Einschnitte im Kader nicht ausgeschlossen sein.

Auch "namhafte Abgänge" schließen die Planer des FC Bayern aktuell nicht aus, berichtet der "kicker" und nennt konkret zwei absolute Topstars: Alphonso Davies und Joshua Kimmich.

Die Verträge des Duos laufen im Sommer 2025 aus, beide Stars hätten den Verein bislang noch nicht darüber informiert, wie ihre Pläne für die Zukunft aussehen. Letztere sei daher "offen", urteilt das Fachmagazin.

Allerdings soll man sich auch von Seiten des FC Bayern noch längst nicht darüber im Klaren sein, ob man den Weg mit Kimmich und Davies fortsetzen wolle. "Bei Kimmich und Davies, der rund 13 Millionen Euro Jahresgehalt möchte, werden auch die Leistungen in der Rückrunde ausschlaggebend sein", stellt der Bericht heraus.

Anders gestaltet sich die Situation bei Leroy Sané. Der Offensivspieler steht ebenfalls nur noch bis Ende Juni 2025 beim FC Bayern unter Vertrag, soll jedoch "unbedingt bleiben".

FC Bayern sucht eine "echte Soforthilfe für die Abwehr"

Mit Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting (beide Vertrag bis 2024) soll ein Duo aus der zweiten Reihe hingegen aller Voraussicht nach keine Zukunft mehr in München haben.

Akut steht allerdings erst einmal das Wintertransferfenster auf dem Programm. Hier soll man zuschlagen, wenn man eine "echte Soforthilfe für die Abwehr" findet. Im Fokus stehen laut "kicker" zudem ausschließlich "Qualitätsspieler".

"Ich denke, es wird etwas passieren, ja", bestätigte Freund am Mittwoch mit Blick auf mögliche Transfers im Winter bei "Sky", dass man tätig werden will und ergänzte: "Wir werden jetzt schauen, was wir brauchen, was möglich ist und werden uns gut aufstellen fürs Frühjahr."