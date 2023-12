Matthäus deutet Baumgart-Rücktritt in Köln an

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Lothar Matthäus hat über die Krise beim 1. FC Köln gesprochen

Nach der 0:2-Niederlage im Kellerduell gegen Union Berlin herrscht rund um den 1. FC Köln Endzeitstimmung. Trainer Steffen Baumgart überraschte nach Spielschluss mit Aussagen, die schwer nach Abschied klangen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zeigte sich verwundert.

Nur zehn Punkte aus 16 Bundesliga-Partien, nur zehn erzielte Treffer - der 1. FC Köln überwintert zu Recht auf einem direkten Abstiegsplatz.

Die vollkommen ernüchternde Pleite in Berlin zum Jahresabschluss veranlasste Coach Baumgart sogar dazu, sich selbst in Frage zu stellen.

"Es ist klar, in der Situation, in der wir sind, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer. Es geht nicht um meine Person, sondern es geht um die Gesamtheit und die sieht für uns nicht gut aus", sagte der 51-Jährige nach dem Abpfiff.

Die Kölner gehen als Vorletzter in die Weihnachtspause. Nur Aufsteiger Darmstadt 98 war in den bisher 16 Begegnungen noch schlechter als der Effzeh.

Ob er die Mannschaft noch erreiche, müsse nun analysiert werden, erklärte Baumgart: "Deswegen lasst uns die Diskussionen führen, bevor wir in irgendeine Richtung eine Antwort geben."

1. FC Köln: Matthäus hinterfragt Baumgart-Auftritt

In seiner Rolle als "Sky"-Experte wurde Ex-Profi Lothar Matthäus am Mittwochabend auf Baumgarts ungewöhnliche Statements angesprochen.

"Solche Sätze sagt man als Trainer normalerweise nicht nach einem Spiel. Er will für Köln das Beste, stellt sich also selbst in Frage. So ist es für mich rübergekommen", fasste der 62-Jährige seine Eindrücke zusammen.

Matthäus ergänzte: "Er ist ein Mann für klare Worte und es hört sich schon danach an, als wenn er sagen will, dass er es mit der Mannschaft nicht schafft."

Jetzt liegt es an Baumgart und der Klubführung, eine Entscheidung über die Fortsetzung der anfangs so erfolgreichen Zusammenarbeit zu treffen. Noch vor Weihnachten dürfte in der Trainerfrage Klarheit herrschen.