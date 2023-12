Matthäus geht auf Union-"Missverständnis" Bonucci los

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Bei Union Berlin nie wirklich angekommen: Leonardo Bonucci

Einen Weltstar wie Leonardo Bonucci angelockt zu haben, wurde bei Union Berlin im Sommer als Transfer-Coup gefeiert. Wenige Monate später ist der Hype jedoch verflogen. Bis heute ist der Italiener bei den in Abstiegsnot geratenen Eisernen nicht richtig angekommen. Lothar Matthäus fällt ein knallhartes Urteil.

"Ich glaube, es ist ein Missverständnis gewesen. Leonardo Bonucci, als Europameister, kommt zu Union Berlin - wenn sich die Wege im Winter trennen würden, wäre es für beide Seiten das Beste", erklärte der "Sky"-Experte vor dem Abstiegsduell zwischen den Köpenickern und dem 1. FC Köln (2:0) am Mittwochabend.

Gegen den Effzeh wurde der Innenverteidiger in der Schlussphase eingewechselt, um die Führung abzusichern. Seinen Stammplatz hat er längst verloren.

Matthäus betonte: "Solange er da ist, wird nach seinem Namen gefragt werden. Man sollte sich nach dem Spiel zusammen setzen, und eine Lösung finden, damit Bonucci in Italien wieder Fußball spielt und Union Berlin nicht jede Woche gefragt wird, warum Bonucci auf der Bank sitzt."

Passend dazu machten unter der Woche Gerüchte die Runde, die Bonucci mit einer Blitz-Flucht aus Berlin in Verbindung brachten. Laut der italienischen Zeitung "Corriere dello Sport" will der Routinier zurück in die Heimat, wo die AS Rom Interesse zeigen soll.

Bei Union hat der erfahrene Abwehrmann bis Ende Juni 2024 unterschrieben.

1. FC Union Berlin: Bjelica begründet Bonucci-Rolle

Der neue Union-Coach Nenad Bjelica setzte bislang kaum auf Bonuccis Dienste. Vor dem Köln-Spiel äußerte sich der Nachfolger von Urs Fischer zu den Spekulationen um eine Trennung.

"Leonardo Bonucci ist ein herausragender Innenverteidiger. In Italien hat er viel in der Fünfer- oder Viererkette gespielt. Aktuell spielen wir mit Viererkette und fangen mit Robin Knoche und Diogo Leite an. Sie haben es nicht schlecht gemacht und deswegen machen wir so weiter", sagte Bjelica und ergänzte: "Wenn Leonardo bei uns bleibt, wird er sicherlich seine Chancen in der Rückrunde kriegen."