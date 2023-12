FC Schalke 04 will U21-Nationalspieler

IMAGO/Maarten Straetemans

Louis Patris soll auf dem Einkaufszettel des FC Schalke 04 stehen

Zur Halbzeit der Zweitligasaison 2023/24 dümpelt Absteiger FC Schalke 04 auf einem auf ganzer Linie enttäuschenden 14. Tabellenplatz herum. Kein Wunder also, dass die Knappen trotz einer angespannten Finanzlage im Winter noch einmal personell nachlegen wollen. Unter anderem soll es ein Verteidiger aus Belgien auf den königsblauen Einkaufszettel geschafft haben.

Rechtsverteidiger Louis Patris soll "ganz oben auf der Liste" des FC Schalke 04 stehen. Das berichtet die "WAZ". Demnach strebt S04 eine Leihe im Winter an.

Ein Vorhaben, das durchaus die Aussicht auf Erfolg hat. Der 22-Jährige steht beim belgischen Erstligisten RSC Anderlecht zwar noch bis Ende Juni 2028 unter Vertrag, kommt in der laufenden Saison allerdings nur sporadisch zum Einsatz. Mehr als neun, meist kurze Einsätze stehen bislang nicht zu Buche.

"WAZ" zufolge deutet daher einiges auf einen erfolgreichen Deal hin. "Alle Beteiligten" sollen an einem Wechsel interessiert sein, derzeit verhandele man noch "die Feinheiten". Letztere haben es auf den ersten Blick aber in sich: Neben der Höhe des Gehalts und der Leihgebühr soll auch die Höhe einer möglichen Kaufoption Thema sein.

A-Lösung für den FC Schalke 04 angeblich zu teuer

Auf Schalke hat man auf dem rechten Defensivflügel auf jeden Fall Handlungsbedarf. Cedric Brunner präsentierte sich in der Hinrunde extrem verletzungsanfällig, Eigengewächs Henning Matriciani wirkte als Stellvertreter zudem nicht immer sattelfest. Die Lücke könnte nun Patris schließen. In den Fokus dürfte der belgische U21-Nationalspieler auch gerückt sein, da ihn Schalke-Coach Karel Geraerts aus seiner Zeit in Belgien kennt: Mit Union St. Gilloise trat er zweimal gegen Patris' Ex-Klub Oud-Heverlee Leuven an.

Die "Bild" will allerdings erfahren haben, dass Schalke eigentlich einen anderen Spieler bevorzugt. Dieser soll aktuell in der Slowakei spielen, sein Klub ihn aber nur verkaufen. Schalke fehlt dafür jedoch das nötige Kleingeld.