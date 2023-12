Medien: Hansi Flick vor Comeback

IMAGO/Germany v Japan

Hansi Flick coachte zuletzt den FC Bayern und die Nationalmannschaft

Mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft betreute Hansi Flick in den letzten Jahre die beiden wichtigsten deutschen Fußball-Teams. Nach seinem DFB-Aus wurde es allerdings ruhig um den 58-Jährigen. Doch nun soll klar sein, wie Flick seine Zukunft plant.

"Sport Bild" berichtet, der ehemalige Bundestrainer habe sich zuletzt einem operativen Eingriff unterzogen, wohl an der Hüfte. Flick strebe nun aber ein Comeback auf der Trainerbank im kommenden Sommer an, heißt es. Dem Bericht zufolge reizt ihn eine Rückkehr ins Tagesgeschäft eines Vereins. Mehrere Anfragen aus dem In- und Ausland habe es in den letzten Monaten bereits gegeben, heißt es.

In Spanien kursierten zuletzt Gerüchte, Flick sei ein Kandidat beim FC Barcelona, sollte es mit Vereinsikone Xavi Hernández nicht weitergehen. Der 43-Jährige gilt bei den Katalanen als Wackelkandidat.

"El Nacional" berichtete sogar über eine Kontaktaufnahme der Barca-Führung um Präsident Joan Laporta zu Flick. Dieser habe bereits eine Liste mit Wunschspielern vorgelegt, auf der demnach unter anderem Joshua Kimmich und Leon Goretzka vom FC Bayern sowie der BVB-Profi Karim Adeyemi stehen sollen.

Japan-Gerüchte um Hansi Flick laufen ins Leere

Für Flick spreche sein guter Draht zu den Barca-Stars Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan und auch Marc-André ter Stegen, die er aus der gemeinsamen Zeit in München oder der Nationalmannschaft bestens kennt, hieß es außerdem in der Meldung von der iberischen Halbinsel.

Aus Japan war zudem vor einigen Wochen zu hören, Flick sei neben Joachim Löw eine Option bei Urawa Red Diamonds. Diese Spekulationen trafen allerdings nicht zu. Stattdessen übernimmt der Norweger Per-Mathias Høgmo zum 1. Januar 2024 das Amt beim Sieger der AFC Champions League.

Flick war als erster Coach der DFB-Geschichte nach dem 1:4-Debakel gegen Japan im September entlassen worden. Beim FC Bayern hatte er zwischen 2019 und 2021 sehr erfolgreich als Cheftrainer gearbeitet.