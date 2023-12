Wildes Gerücht! "Verzweifelter" FC Bayern will Kroos

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Kehrt Toni Kroos zum FC Bayern zurück?

Im Sommer 2014 verließ Toni Kroos den FC Bayern nicht ohne Nebengeräusche in Richtung Real Madrid, wo der Mittelfeldspieler seitdem unter anderem fünfmal die Champions League gewann und zur absoluten Legende reifte. Nun schießen plötzlich Gerüchte ins Kraut, der Routinier stehe vor einer Rückkehr nach München.

Der FC Bayern soll "verzweifelt" danach streben, Toni Kroos von einer Rückkehr an die Säbener Straße zu überzeugen, da Trainer Thomas Tuchel mit dem vorhandenen Personal für die Mittelfeldzentale nicht vollends zufrieden ist, überrascht das katalanische Portal "El Nacional" seine Leser.

Demnach will Bayern nicht nur unbedingt den 33-jährigen Kroos zurück locken, das vorhandene Mittelfeldpersonal um Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer soll zudem seine "Koffer packen können", heißt es.

Woher die Informationen stammen, lässt der Bericht offen. Dass das Gerücht auf äußerst tönernen Füßen steht, ist allerdings offensichtlich. Zum einen flogen in den vergangenen Jahren immer wieder kleine Giftpfeile zwischen Kroos und dem FC Bayern hin und her - unlängst lästerte Ehrenpräsident Uli Hoeneß offen über Spekulationen, Kroos könne sein Comeback im DFB-Team geben - zum anderen betonte, Kroos immer, dass er seine Karriere nur zu gerne in Madrid beenden würde.

FC Bayern? Kroos hat andere Alternativen

Auch der Umstand, dass der FC Bayern gleich drei prominenten Mittelfeldspieler den Laufpass geben will, sät arge Zweifel an der Glaubwürdigkeit.

Außerdem soll Kroos, dessen Vertrag bei Real im Sommer 2024 ausläuft, durchaus weitere interessante Optionen haben. Pep Guardiola wird nachgesagt, dass er den Rechtsfuß nur zu gerne zu Manchester City lotsen würde, zudem soll Real Madrid mit dem Gedanken spielen, Kroos ein weiteres Jahr in der spanischen Hauptstadt zu offerieren.

"Er spielt gut und kann selbst entscheiden, ob er bleiben will oder nicht", bestätigte Coach Carlo Ancelotti unlängst.