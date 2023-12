Matthäus redet sich beim BVB in Rage

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Vom BVB enttäuscht: Lothar Matthäus

Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Kellerkind Mainz 05 steht dem BVB ein stürmisches Weihnachtsfest bevor. In Dortmund wächst die Kritik an Trainer Edin Terzic und seiner Mannschaft - auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus teilt kräftig aus.

"Pokale zu gewinnen, Bayern-Jäger Nummer eins zu sein - davon sind sie meilenweit entfernt", urteilte der "Sky"-Experte am Mittwochabend.

In der Bundesliga hinkt die Borussia den Erwartungen deutlich hinterher, sechs Punkte beträgt der Rückstand auf einen Champions-League-Rang bereits.

Matthäus sah sich gezwungen, Klartext zu reden. "Diese Floskeln – 'Wir haben an die Latte geschossen' oder 'Wir haben im letzten Jahr mal eine Aufholjagd gemacht' - dann spielt so wie im letzten Jahr, spielt wie von Januar bis Mai, wo ihr die Bayern geärgert habt, spielt attraktiv, spielt mit Geschwindigkeit, spielt mit Druck auf den Gegner!", forderte der 62-Jährige.

Auch Matthäus kann sich nicht so recht erklären, warum der BVB national ein ganz anderes Gesicht zeigte als in der Königsklasse. Dort wurde man in der vielzitierten Todesgruppe mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United Erster.

"Diese Körpersprache, die in der Champions League da ist - die in der Bundesliga und sie hätten ganz sicher mehr Punkte und wären auf einem Champions-League-Platz", stellte Matthäus klar: "Aber diese Körpersprache haben sie nicht."

Matthäus: BVB spielt "nicht Dortmund-like"

Der Weltmeister von 1990 formulierte unangenehme Fragen: "Warum schafft es der Trainer nicht, den Hebel in der Bundesliga umzulegen? Haben die Spieler keinen richtigen Bock?"

Was er zuletzt gesehen habe, sei "nicht Dortmund-like" gewesen, betonte Matthäus: "Die Qualität in der Mannschaft ist da, aber im Endeffekt bringt jeder ein paar Prozent zu wenig und das summiert sich. Deswegen eben auch dieser enttäuschende Tabellenplatz in der Bundesliga."