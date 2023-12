Kult-Trainer sieht "große Fragezeichen" beim BVB

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Beim BVB wohl auf der Kippe: Edin Terzic

Jährlich grüßt das Murmeltier: Wie schon vor einem Jahr hinkt der BVB auch in der Saison 2023/2024 den eigenen Ansprüchen nach der Hinserie hinterher. Kultcoach Peter Neururer ist nicht überrascht, dass Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic mittlerweile in Frage gestellt wird.

Nach dem ernüchternden 1:1-Unentschieden gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05 am Dienstagabend überwintert der BVB auf Tabellenplatz fünf, die erneute Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr.

Immer öfter wird im Umfeld deshalb ein Trainerwechsel gefordert. Auch Peter Neururer sieht bei Borussia Dortmund vor der kurzen Winterpause "große Fragezeichen".

Seine Eindrücke fasste der 68-Jährige in seiner "Wettfreunde"-Kolumne wie folgt zusammen: "Enttäuschung bei Borussia Dortmund: In die Saison gegangen als der große Bayern-Jäger, als die vermeintliche Nummer zwei im deutschen Fußball - aber weit gefehlt."

Die Schwarz-Gelben würden "im Augenblick selbst den ersten vier Plätzen weit hinterherhinken", die unmittelbare Folge seien "Diskussion um den Trainer und wie es weitergehen soll", verdeutlichte Neururer.

Klausurtagung beim BVB birgt Spannung

Medienberichte über eine angebliche Spielerrevolte gegen Terzic hatten bereits vor dem Heimspiel gegen Mainz für Brisanz gesorgt. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke dementierte jedoch umgehend, dass Profis bei ihm diesbezüglich vorstellig geworden sind.

Viele Fans blicken nun mit Spannung auf die turnusmäßige Klausurtagung der Dortmunder Verantwortlichen mit möglichen Beratungen über Terzic. Ab Donnerstag sollen Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl und Berater Matthias Sammer diskutieren.

Nach zuletzt sechs Pflichtspielen in Serie ohne Sieg beträgt der Rückstand der Westfalen auf Tabellenführer Bayer Leverkusen bereits 15 Punkte, auch im DFB-Pokal war früh Schluss. Einzig in der Königsklasse konnten die Borussen in der Hinrunde überzeugen.