Medien: BVB-Scouts beobachten Everton-Juwel

IMAGO/David Blunsden

Jarrad Branthwaite wird angeblich vom BVB gescoutet

Im kommenden Transferfenster will und wird sich der BVB nach Soforthilfen umsehen. Noch nicht zwingend im Fokus steht dabei ein neuer Innenverteidiger. Perspektivisch wird in Dortmund aber auch für die Abwehrzentrale gesucht. Umgeschaut haben sich die Schwarz-Gelben in diesem Zusammenhang unter anderem beim FC Everton.

Mit Mats Hummels, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck verfügt der BVB aktuell nur über drei gestandene Innenverteidiger im Aufgebot. Ob es nach der Saison mit allen erfahrenen Profis weitergeht, ist allerdings noch unklar. Definitiv offen ist die Zukunft von Hummels, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft.

Um einem früheren oder auch späteren Abschied vorzubeugen, scoutet der BVB bereits den Markt. Dabei sind die Schwarz-Gelben laut dem Portal "inews" auch auf ein Talent des FC Everton aufmerksam geworden. Objekt der Begierde ist demnach der 21-jährige Jarrad Branthwaite.

BVB-Flirt Branthwaite: Auch der FC Schalke war interessiert

Der 1,95 m große Youngster hat sich nach einer Leihsaison bei der PSV Eindhoven in der aktuellen Spielzeit in der Startelf der Toffees festgespielt und stand bereits in 14 Premier-League-Partien auf dem Platz. Insider sagen Linksfuß schon jetzt eine große Zukunft vorher.

Die Entwicklung Branthwaites ist allerdings nicht nur den Dortmundern positiv aufgefallen, sondern auch anderen namhaften Klubs. Als weiterer Interessent wird unter anderem Manchester United gehandelt.

Auch der FC Everton weiß um das gesteigerte Interesse am Innenverteidiger und hat ihm deswegen laut "inews" nun auch ein monströses Preisschild in Höhe von 100 Millionen Pfund verpasst. Eine Summe, die den BVB ganz sicher abschrecken wird.

Bereits im Sommer 2022 wurde Branthwaite mit einem Wechsel nach Deutschland in Verbindung gebracht. Damals wurde der FC Schalke als möglicher Abnehmer für den Abwehrspieler gehandelt. Statt nach Gelsenkirchen zog es ihn dann aber nach Eindhoven, wo er sich erfolgreich für höhere Aufgaben in Everton empfehlen konnte.