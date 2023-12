Medien: Baumgart nicht mehr Trainer des 1. FC Köln

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Angeblich nicht mehr Trainer beim 1. FC Köln: Steffen Baumgart

Nach knapp zweieinhalb Jahren ist die Zeit von Trainer Steffen Baumgart beim 1. FC Köln nun angeblich abgelaufen. Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich der 51-Jährige und der Effzeh auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt.

Zuvor kursierende Gerüchte, Baumgart werde von sich aus sein Amt niederlegen, sollen allerdings nicht zutreffen.

"Bild" will erfahren haben, dass die Trennung stattdessen das Ergebnis einer gemeinsamen Analyse nach der 0:2-Pleite gegen Union Berlin vom Mittwochabend durch die Führungsetage des 1. FC Köln und Baumgart ist. Demnach wird der Klub die Entscheidung noch am Donnerstag auch offiziell verkünden.

Infolge der sportlichen Talfahrt sollen sich dem Bericht zufolge bei Baumgart bereits seit gut zwei Wochen Zweifel breit gemacht haben, dass er das Ruder noch herumreißen kann. Zudem soll der "klare Rückhalt" der Bosse um Sportvorstand Christian Keller nicht vorhanden gewesen sein.

Laut "Sky" hatte man die Partie gegen die Berliner am Geißbockheim zuvor bereits als "Endspiel" ausgerufen.

Nach 16 Spieltagen dümpelt der 1. FC Köln mit nur zehn Punkten auf dem vorletzten Tabellenrang der Bundesliga herum. Vor dem Sturz auf Platz 18 rettet die Geißböcke aktuell nur das etwas bessere Torverhältnis im Vergleich zum SV Darmstadt 98.

Steffen Baumgart: Der 1. FC Köln "ist mein Verein"

Nach der Pleite gegen Union hatte Baumgart bereist offenbart, dass sein Verbleib nicht in Stein gemeißelt ist.

"Es geht nicht um Flinte ins Korn werfen. Es geht um den FC und das ist mein Verein. Es geht darum, was das Beste für den Verein ist", so der gebürtige Rostocker und weiter: "Es ist klar, dass wir alles hinterfragen. Auch den Trainer, es ist doch klar, dass wir uns in alle Richtungen Gedanken machen."

Wer für Baumgart übernehmen soll, ist noch nicht bekannt. Der Vertrag des Ex-Profs beim FC lief noch bis Juni 2025, er hatte die Kölner im Sommer 2021 übernommen und mit ihnen in seiner ersten Saison die Conference League erreicht.