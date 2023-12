BVB steht für Super League "nicht zur Verfügung"

IMAGO/Inderlied/Kirchner-Media

Hans-Joachim Watzke ist Geschäftsführer des BVB

Der Europäische Gerichtshof hat den Weg für die Super League freigemacht. Der BVB, wie auch der FC Bayern, hat sich anschließend eindeutig zu den Bestrebungen der spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona positioniert.

Borussia Dortmund steht für eine Super League "nicht zur Verfügung", hob Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einem Statement am Donnerstag unmissverständlich hervor.

Der Revierklub werde das Urteil des Europäischen Gerichtshofes "eingehend prüfen, sobald uns die vollständige Urteilsbegründung vorliegt", teilte Watzke mit: "Schon jetzt sind wir allerdings der Überzeugung, dass Ableitungen, die aus dem Urteil des EuGH zu treffen sind, nicht denen entsprechen, die derzeit medial kursieren. Der EuGH hat in seiner Pressemitteilung nicht umsonst unter anderem klargestellt, dass die Entscheidung nicht bedeutet, ein Wettbewerb wie die Super League müsse notwendigerweise zugelassen werden."

Die Positionierung des BVB in der Causa Super League sei derweil "völlig unabhängig von den Diskussionen rund um das Urteil".

FC Bayern will Bundesliga stärken und nicht schwächen

Auch Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hatte sich eindeutig gegen eine mögliche Teilnahme an einer Super League ausgesprochen. "Die Bundesliga bildet das Fundament des FC Bayern, so wie alle nationalen Ligen das Fundament der europäischen Fußballklubs darstellen. Deshalb ist es unsere Pflicht und unsere tiefe Überzeugung, sie zu stärken, und nicht zu schwächen", teilte der 56-Jährige auf "dpa"-Anfrage mit.

Der FC Bayern habe das Urteil "zur Kenntnis genommen", wenngleich dieses "nichts an der Haltung" des deutschen Rekordmeisters und "an der Haltung der ECA", also der European Club Association, ändere. Dreesen ist Vice-Chairman der ECA.

Die Richter des Europäischen Gerichtshofs hatten am Donnerstagmorgen die Verbände UEFA und FIFA für deren Monopolstellung abgestraft. Ein Konkurrenzprodukt zur Champions League muss laut EU-Recht grundsätzlich möglich sein.

Vereinen und Spielern dürfe nicht verboten werden, an neuen Wettbewerben teilzunehmen. Das bedeute allerdings nicht zwangsläufig, dass die Super League genehmigt werden müsse, so die Richter.