Ursache für Musiala-Probleme womöglich gefunden

IMAGO/Franziska Gora

Jamal Musiala vom FC Bayern will seine muskulären Probleme in den Griff bekommen

Jamal Musiala fehlte dem FC Bayern in der laufenden Saison bereits zweimal aufgrund von Muskelverletzungen. Nun könnte die Ursache für die Probleme gefunden worden sein.

Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern hat sich am Donnerstag nach Angaben der "tz" einem kleinen Eingriff unterzogen. Dem 20-Jährigen sei in der Praxis von Dr. Siegfried Marquardt am Tegernsee ein Weisheitszahn entfernt worden.

Der Zahn könnte die Ursache für die immer wieder auftretenden Muskelverletzungen des Offensivspielers sein, heißt es in dem Bericht weiter. Diese Theorie sei bei jüngsten Tests aufgestellt worden. Die spielfreie Zeit bis zur nächsten Bundesliga-Partie erschien Musiala und dem Mediziner nun die perfekte Gelegenheit zu sein, um den Zahn zu ziehen und die Beschwerden womöglich einzudämmen.

FC Bayern eröffnet Bundesliga-Jahr 2024

Musiala war in 2023/24 bereits mehrfach ausgefallen. Ende August hatte er sich einen Muskelfaserriss zugezogen, wodurch er auch die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft im September verpasste. Mitte November laborierte er dann an Oberschenkelproblemen. In der Bundesliga kam er auf zehn von 15 möglichen Einsätzen, in denen er drei Tore und zwei Vorlagen erzielte. Beim jüngsten 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg hatte er das 1:0 für seine Mannschaft geschossen.

Trotz seiner kleinen gesundheitlichen Probleme in der bisherigen Hinrunde hat Jamal Musiala mit seinem Einsatz gegen die Wölfe einen neuen Meilenstein erreicht. Der DFB-Hoffnungsträger ist nun der jüngste Spieler der Geschichte mit 100 Bundesliga-Einsätzen für den FC Bayern München.

Nach der Winterpause eröffnet Musiala mit dem FC Bayern am 12. Januar gegen 1899 Hoffenheim das neue Bundesliga-Jahr. Nach einem weiteren Heimspiel, am 21. Januar gegen Werder Bremen, steht drei Tage später das Nachholspiel in der Allianz Arena gegen den 1. FC Union Berlin auf dem Programm.