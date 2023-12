Entscheidung um Edin Terzic gefallen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Edin Terzic soll den BVB in die Champions League führen

Nach sechs Bundesliga-Partien ohne Sieg ist Edin Terzic bei Borussia Dortmund mächtig unter Druck geraten. Nun ist offenbar eine Entscheidung um die Zukunft des BVB-Cheftrainers gefallen: Ein Personalbeben vor Weihnachten bleibt dem Revierklub erspart.

Edin Terzic bleibt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Trainer von Borussia Dortmund. Das ist das Ergebnis einer mehrstündigen Gesprächsrunde der Verantwortlichen des Bundesligisten, wie unter anderem die "Deutsche Presse-Agentur" berichtet.

Bei der halbjährlichen, mehrstündigen, "Elefantenrunde" hatte sich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Donnerstagmittag gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl und dem externen Berater Matthias Sammer zusammengesetzt. Nach "Bild"-Informationen kam auch Edin Terzic selbst später zu einem zweiten Sitzungsteil dazu.

BVB-Beben bleibt aus: Auch Sportdirektor Kehl darf bleiben

Wie die "Ruhr Nachrichten" melden, soll es einen kritischen Austausch sowie eine intensive Analyse der bisherigen Leistungen in der laufenden Saison gegeben haben. Wie in den letzten Jahren nach einer solchen turnusmäßigen Sitzung auch, wollte sich keiner der Beteiligten im Anschluss öffentlich äußern. Terzics Vertrag ist noch bis 2025 gültig.

Auf der Sitzung wurde derweil offenbar auch die Zukunft von Kehl diskutiert. Der Ex-Kapitän bleibe wie Terzic aber vorerst weiter im Amt, wie unter anderem "Sky" berichtet.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 hatten Spekulationen zugenommen, nach denen der BVB an einen Trainerwechsel im Winter denkt. Ungeachtet der Gerüchte setzt man am Rheinlanddamm aber auf Kontinuität. Dortmunds Geschäftsführer Watzke gilt als großer Bewunderer von Trainer Terzic.

In der kurzen Winterpause muss die sportliche Führung aber dringend Antworten auf die jüngsten Rückschläge im Kampf um das Erreichen des Minimalziels Champions-League-Qualifikation finden. Am 2. Januar geht es für Schwarz-Gelb mit dem Trainingsauftakt weiter, einen Tag später macht sich der BVB auf den Weg nach Marbella ins Trainingslager.

Schon am 13. Januar geht es in Darmstadt in der Bundesliga weiter. Nach 16 Spieltagen rangiert der BVB nur auf dem fünften Platz, auf RB Leipzig beträgt der Abstand sechs Zähler.