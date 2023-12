Edin Terzic wurde von BVB-Stars "enttäuscht"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Edin Terzic bleibt Trainer des BVB

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann kann die Entscheidung der BVB-Führungsetage pro Edin Terzic sehr gut nachvollziehen. Der TV-Experte nahm nun die Spieler von Borussia Dortmund in die Pflicht.

"Edin Terzic bleibt Trainer von Borussia Dortmund", notierte Hamann in seiner "Sky"-Kolumne, nachdem sich die BVB-Bosse Hans Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Matthias Sammer am Donnerstagmittag übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf einer Sitzung für eine Weiterbeschäftigung des 41-Jährigen ausgesprochen haben.

Der Dortmunder Trainer, der mit der Borussia in der vergangenen Saison noch denkbar knapp den Meistertitel verpasste, stand nach nunmehr schon sechs sieglosen Partien in Serie mehr und mehr in der Kritik. Beim turnusmäßigen Austausch des schwarz-gelben Führungstrios ist man aber offenbar zu dem Entschluss gekommen, dass man mit Terzic im neuen Jahr die Wende schaffen kann. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl darf beim BVB bleiben.

"Für mich ist es die richtige Entscheidung", kommentierte Hamann, "aber wichtig wird sein, dass die Vereinsführung die Spieler stärker in die Verantwortung nimmt". Der 50-Jährige erwartet, dass die Mannschaft nach der Winterpause "ein anderes Gesicht" zeigt: "Die Dortmunder müssen alles hinterfragen und einen höheren Anspruch an die Spieler haben. Wenn sie dem nicht genügen, müssen sie gehen."

Dietmar Hamann knöpft sich BVB-Profis vor

Hamann hob in seiner Kolumne zudem hervor, dass Edin Terzic bislang "nie ein kritisches Wort" über seine Spieler verloren und er sie "immer geschützt" hat: "Aber er wurde von ihnen enttäuscht." Es seien die Spieler, die "selbst Verantwortung übernehmen" müssen.

Der "Sky"-Experte führte aus: "Dortmund wäre im Sommer fast Meister geworden, und jetzt soll der Trainer auf einmal die Mannschaft nicht mehr erreichen oder keinen Plan mehr haben? Das verstehe ich nicht. Es ist immer einfach, auf die Trainer zu schauen, aber das größte Problem ist, dass es zu viele Spieler beim BVB gibt, die sich überschätzen."