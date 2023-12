Hamann von Bayern-Talent "schwer beeindruckt"

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Dietmar Hamann fand lobende Worte für die Auftritte des FC Bayern

Der FC Bayern hat die letzten Aufgaben vor der Weihnachtspause trotz mehrerer Ausfälle gut gemeistert, meint TV-Experte Dietmar Hamann. Ein Toptalent hob der ehemalige Nationalspieler nach den jüngsten Auftritten hervor.

Dietmar Hamann, der angesichts der Leistungen des FC Bayern in dieser Saison bislang wenig mit Kritik gespart hatte, bescheinigt dem deutschen Rekordmeister gute Auftritte zum Jahresabschluss. "In der Champions League in Manchester und in der Bundesliga gegen Stuttgart und in Wolfsburg haben es die Münchner zum Jahresabschluss wirklich toll gemacht", schrieb der 50-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Möglich, so der TV-Experte, dass die vielen Ausfälle "die Mannschaft enger zusammengeschweißt" hat. Gegen den VfL Wolfsburg (2:1) fehlten die zentralen Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka krankheitsbedingt, auch die Flügelstürmer Kinglsey Coman (Muskelfaserriss) und Serge Gnabry (Muskelverletzung) konnten nicht mitwirken. In der Defensive musste Cheftrainer Thomas Tuchel zudem auf Noussair Mazraoui (Muskelbündelriss) und den Langzeitverletzten Bouna Sarr (Kreuzbandriss) verzichten.

Pavlovic hat Hamann schon gegen den BVB überzeugt

Da Konrad Laimer einmal mehr auf der rechten Abwehrseite aushelfen musste, hatte Thomas Tuchel seinem Youngster Aleksandar Pavlovic das Vertrauen in der Mittelfeldzentrale geschenkt. Der 19-Jährige agierte auf der Doppel-Acht gemeinsam mit Raphael Guerreiro.

"Dass sie diese Spiele ohne Kimmich und Goretzka gewinnen, hätte ich in der Art und Weise nicht erwartet", räumte Hamann ein, der zudem ein Sonderlob ans Münchner Eigengewächs verteilte: "Aleksandar Pavlovic hatte mich schon nach seiner Einwechslung in Dortmund schwer beeindruckt. Gegen Stuttgart und in Wolfsburg hat er es sensationell gemacht und gezeigt, dass er in Zukunft einer sein kann, der eine Führungsrolle im Mittelfeld bekleidet."

Von sport.de erhielt er für seine Leistung gegen Wolfsburg die Note 2,5. Pavlovic kommt mittlerweile schon auf fünf Bundesliga- und einen Champions-League-Einsatz. Sein Vertrag läuft in München noch bis 2027.