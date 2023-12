Medien: VfB hat Guirassy-Nachfolger im Visier

IMAGO/Michael Baucher

Evann Guessand wird mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart in Verbindung gebracht

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat sich mit seinen Toren ins Transfer-Schaufenster gespielt, schon im Winter könnte der Angreifer den Bundesliga-Tabellendritten verlassen. Auf dieses nicht unwahrscheinliche Szenario wollen sich die Schwaben aber bestens vorbereiten.

Der VfB Stuttgart kämpft mit allen Mitteln um einen Verbleib von Serhou Guirassy. Das Problem: Der 17-Tore-Stürmer der laufenden Bundesliga-Saison kann aufgrund einer Ausstiegsklausel im Winter wechseln. "Bild" zufolge liegt sie bei 17,5 Millionen Euro.

Daher schaut man sich im Ländle bereits nach möglichen Spielern um, die den Guineer ersetzen könnten. Dabei soll der Blick nach Frankreich gehen.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, hat sich mittlerweile Evann Guessand von OGC Nizza ins Stuttgarter Blickfeld gespielt. Der 22-Jährige befinde sich auf der Liste des VfB.

Zwei weitere Alternativen beim VfB Stuttgart gehandelt

Guessand wurde einst in Nizza ausgebildet, in der Saison 2020/21 war er an den Schweizer Erstligisten FC Lausanne-Sport verliehen. In der vergangenen Spielzeit stand er für Ligue-1-Konkurrent Nantes auf dem Rasen. Mit 15 Startelf-Einsätzen in 2022/23 hatte sich der Mittelstürmer dort schließlich im Sommer bei Nizza-Trainer Fancesco Farioli empfehlen können.

In der laufenden Spielzeit hat es Guessand allerdings noch nicht geschafft, einen Stammplatz beim aktuellen Tabellenzweiten der Ligue 1 zu erkämpfen. Der 1,87 Meter große Stürmer stand erst fünfmal in der Startformation, wenngleich er in allen 17 Hinrunden-Partien zum Einsatz kam und zwei Tore erzielen konnte. Guessands Vertrag an der Côte d'Azur läuft noch bis 2026.

Neben Evann Guessand waren zuletzt auch weitere Stürmer mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart in Verbindung gebracht worden. "Sky" hatte den 27 Jahre alten Simon Banza von Sporting Braga sowie den ebenfalls 27-jährigen Antonio Sanabria vom FC Turin als Alternativen für Serhou Guirassy genannt.