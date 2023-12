Schröder verrät Werner-Plan - Ex-Barca-Talent soll gehen

IMAGO/KH

RB Leipzigs Sportchef Rouven Schröder hat sich ausführlich zur Kaderplanung geäußert

Timo Werner hat im bisherigen Saisonverlauf wenig überzeugen können und muss daher um sein EM-Ticket zittern. Abgegeben werden soll der Angreifer im Winter allerdings nicht, wie Sportchef Rouven Schröder nun verriet.

Geht es nach Rouven Schröder, soll Timo Werner den amtierenden Pokalsieger RB Leipzig nicht vorzeitig verlassen. Ein Wechsel sei auch nicht nötig, damit der 27-Jährige womöglich noch seine Möglichkeiten erhöht, von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu den nächsten Länderspielen - und vor allem zur Heim-Europameisterschaft - eingeladen zu werden.

"Ich gehe davon aus, dass er die Rückrunde bei uns spielt", so der Leipziger Kaderplaner gegenüber "Bild": "Wir wissen, was er zu leisten imstande ist, er muss es wieder auf den Platz bekommen. Alles Weitere wird man sehen, da ist Fußball dann auch ein Tagesgeschäft."

RB Leipzig will mit Klostermann zeitnah verlängern

Schröder hatte sich schon einmal deutlich gegen einen Transfer von Werner ausgesprochen, nachdem Berichte über eine angebliche Wechselfreigabe die Runde gemacht hatten. Der Vertrag des gebürtigen Stuttgarters läuft noch bis 2026, zuletzt waren Gerüchte über eine mögliche Rückkehr nach England verbreitet worden. Premier-League-Klub Aston Villa zeigt angeblich Interesse.

Bleiben soll laut Rouven Schröder zudem Außenverteidiger Lukas Klostermann, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

"Wir wünschen uns, dass Lukas verlängert. Er ist wichtig für uns, ein gestandener Spieler, er hat eine unglaubliche Historie in unserem Verein", hob der Nachfolger von Max Eberl hervor: "Ich denke, dass wir da zeitnah Klarheit haben, die wir auch haben wollen. Die Karten sind gelegt."

Einstiges Barcelona-Talent soll wieder gehen

Vor einem Winterwechsel steht unterdessen das einstige Barcelona-Talent Ilaix Moriba, das sich bislang in Sachsen noch nicht hat durchsetzen können. "Wir sind zuversichtlich, dass es diesen Winter mit einer Leihe klappt, denn klar ist: Er muss spielen", stellte Schröder klar.

Moriba war in Barcas Talenteschmeide La Masia ausgebildet worden, 2021 folgte der Wechsel nach Leipzig. Der Mittelfeldspieler machte seither aber nur sechs Pflichtspiele für die Bullen, die vergangenen zwei Jahre spielte er auf Leihbasis beim FC Valencia. Schröder klärte auf: "Ilaix hat das letzte halbe Jahr gut trainiert, verhält sich einwandfrei, Marco hat auch mit ihm einen sehr guten Austausch. Aber es gibt auf seiner Position eben viel Konkurrenz. Ilaix ist sicher für viele Vereine interessant, aber es geht auch immer darum, was der Spieler will."