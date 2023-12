BVB plant Blitztransfer - Brisanz um Terzic

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Die BVB-Bosse haben im Winter viel zu erledigen

Seit gestern Abend ist klar, Borussia Dortmund wird die Zusammenarbeit mit Coach Edin Terzic trotz der zuletzt äußerst enttäuschenden Ergebnisse auch 2024 fortsetzen. Das war das Ergebnis einer Analyserunde am Donnerstag. Beschlossen haben die BVB-Oberen allerdings wohl auch, dass personell bereits im Winter nachgelegt wird.

Wenn der BVB am 3. Januar in das Wintertrainingslager ins spanische Marbella aufbricht, sollen sich bereits neue Gesichter im Kader tummeln. Das will die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" erfahren haben. "Priorität" hat demnach die Verpflichtung eines Linksverteidigers.

Mit Ian Maatsen vom FC Chelsea, Sergio Reguilón (von Tottenham Hotspur an Manchester United verliehen), Fran García von Real Madrid oder Ferdi Kadioglu von Fenerbahce kursierten in den vergangenen Tagen reichlich mögliche Optionen der Schwarz-Gelben, klar ist dennoch, die Uhr tickt, will man tatsächlich noch vor Beginn des Trainingslagers Vollzug vermelden.

Ob weitere Kader-Baustellen bis zum 3. Januar ebenfalls angegangen werden sollen, lässt der Bericht offen, Handlungsbedarf, das haben die letzten Partien untermauert, würde allerdings bestehen.

Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass den Borussen angeblich nur ein sehr überschaubarer finanzieller Handlungsspielraum zur Verfügung steht: "Bild" zufolge darf BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in diesem Januar maximal sieben Millionen Euro ausgeben. Große Sprünge sind so nicht möglich.

BVB will "Sofort-Hilfe" verpflichten

Zudem berichtete die "Sport Bild", dass der neue Mann für die linke Defensivseite "unangefochtener Stammspieler und eine Sofort-Hilfe sein" soll. Nicht nur auf den ersten Blick eine knifflige Aufgabe für Kehl und Co.

Nicht minder brisant lesen sich die Informationen, die die "WAZ" bezüglich Terzic streut. Zwar hat der 41-Jährige am Donnerstag das Vertrauen der Klubchefs ausgesprochen bekommen, im Team soll es allerdings Spieler geben, die keineswegs die Ansicht vertreten, unter Terzic könne die Wende gelingen - ein Umstand, der dem Übungsleiter durchaus auf die Füße fallen könnte.