Kimmich-Abschied im Winter? Tendenz des FC Bayern enthüllt

Joshua Kimmich und der FC Bayern - wie geht es weiter?

Die Spekulationen rund um die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern reißen nicht ab. Ein Abschied des Mittelfeldspielers scheint mittlerweile nicht mehr völlig ausgeschlossen. Einen Transfer im Winter wird es aber wohl nicht geben.

Joshua Kimmich ist nur noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße müssen sich zwangsläufig Gedanken über eine mögliche Fortsetzung der Zusammenarbeit machen. Schließlich soll verhindert werden, dass der 28-Jährige mit einer ungeklärten Zukunft in sein letztes Vertragsjahr geht.

Gerüchte, wonach der FC Bayern Kimmich in der anstehenden Winter-Transferperiode verkaufen könnte, entsprechen laut "Bild" nicht der Wahrheit. Ein solches Szenario sei aktuell "kein Thema", heißt es im Podcast "Bayern Insider".

Spannend könnte es hingegen im Sommer werden. Der FC Bayern schließt es offenbar nicht völlig aus, Kimmich am Saisonende zu verkaufen. Diesbezüglich sei momentan "alles möglich", so die Boulevardzeitung.

Bereits am Donnerstag hatte der "kicker" berichtet, dass beim deutschen Rekordmeister "namhafte Abgänge" nicht ausgeschlossen seien. Alphonso Davies und Joshua Kimmich wurden hierbei namentlich genannt. Der kanadische Linksverteidiger besitzt ebenfalls ein Arbeitspapier bis 2025.

Zukunft von Kimmich beim FC Bayern offen

Noch also scheint die Zukunft von Kimmich beim FC Bayern komplett offen zu sein. Der Nationalspieler war 2015 vom VfB Stuttgart nach München gewechselt. Unter Cheftrainer Thomas Tuchel ist Kimmich Stammspieler.

Der 28-Jährige sei nach wie vor "sehr wichtig" für den FC Bayern und ein "absoluter Führungsspieler", betonte Sportdirektor Christoph Freund Anfang November.

"Er weiß um seine Rolle beim FC Bayern. Und wir wissen sie auch", führte der Österreicher damals aus. "Wir haben uns noch nicht im Detail unterhalten", verriet Freund zudem, ergänzte aber: "Aber natürlich habe ich mit Jo auch schon länger gesprochen."

Im neuen Jahr dürfte die Personalie weiter in den Vordergrund rücken.