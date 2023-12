Bericht: Jonathan Tah "im Fokus" des FC Bayern

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Jonathan Tah von Bayer Leverkusen soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Im Sommer 2015 wechselte Jonathan Tah vom Hamburger SV zu Bayer Leverkusen, wo sich der Innenverteidiger schnell zur absoluten Stammkraft und zum deutschen Nationalspieler mauserte. 2023/24 hat der 27-Jährige noch einmal eine Schippe draufgelegt. Ein Umstand, der auch dem FC Bayern nicht entgangen sein soll.

Jonathan Tah befinde sich "im Fokus" des FC Bayern, enthüllt "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider". Trainer Thomas Tuchel soll demnach durchaus ein großer Freund des Abwehrspielers sein.

Für den Transfer spricht zudem, dass in Tahs Vertrag in Leverkusen (bis Sommer 2025) eine Ausstiegsklausel verankert sein soll, die einen Deal deutlich vereinfachen würde. Zuvor berichtete bereits der "kicker" über dieses Vertragsdetail. Dem Fachmagazin zufolge gilt die Klausel ab dem kommenden Sommer. Tah wäre dann für die überschaubare Summe von 18 Millionen Euro zu haben.

Falk und sein "Bild"-Kollege Tobias Altschäffl betonen allerdings, dass bislang kein Kontakt zwischen dem FC Bayern, der Spielerseite und Bayer Leverkusen aufgenommen worden sein soll.

Handlungsbedarf in München soll Tuchel vor allem sehen, da er Falk und Co. zufolge noch kein großer Fan von Matthijs de Ligt ist, auch Dayot Upamecano soll den Übungsleiter nicht immer vollends überzeugen. Zudem gilt als Pluspunkt, dass Tah bei Personalnot auch auf die rechte Defensivseite ausweichen kann.

FC Bayern droht große Konkurrenz

Dass der Weg zu einem Deal dennoch ein extrem steiniger werden dürfte, liegt in aller erster Linie wohl an der zu erwartenden Konkurrenz. Vor allem in der englischen Premier League soll Tah in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr Bewunderer gefunden haben.

Der "kicker" führte unlängst mit dem FC Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool gleich vier äußerst prominente Klubs an, die ein Auge auf den gebürtigen Hamburger geworfen haben sollen.