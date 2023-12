Medien: RB Leipzig holt Forsberg-Ersatz aus Neapel

Spada, dpa

Könnte bald für RB Leipzig auflaufen: Eljif Elmas

Nach beinahe zehn Jahren im Dress von RB Leipzig trennten sich die Wege von Emil Forsberg und den Sachsen unlängst. Der Schwede setzt seine Karriere in den USA bei RB New York fort. Ein Nachfolger scheint schon gefunden.

RB Leipzig soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Dienste von Eljif Elmas von der SSC Neapel gesichert haben. Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge überweisen die Roten Bullen rund 25 Millionen Euro nach Italien, um sich den 24-jährigen Mittelfeldspieler zu schnappen. Der Nordmazedonier soll einen Vertrag bis Ende Juni 2028 erhalten.

Offiziell bestätigt ist der Deal bislang noch nicht, die Worte, mit denen Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis von Romano zitiert wird, geben allerdings wenig Raum für Interpretationen: "Wir haben Eljif Elmas verkauft, es ist alles erledigt - er wollte mehr spielen, daher haben wir entschieden, ihn ziehen zu lassen." Leipzig nannte De Laurentiis nicht, die Anzeichen sind allerdings sehr deutlich.

Auch "Sky" bestätigt den Transfer, schreibt jedoch von einer Ablöse, deren Gesamtpaket bei "nur" rund 23 Millionen Euro liegen soll. Elmas wird demnach bereits am 2. Januar mit den Sachsen ins Trainingslader nach La Manga reisen - sofern der Medizincheck pünktlich und erfolgreich über die Bühne geht.

RB Leipzig im zweiten Anlauf erfolgreich

Angeblich soll es schon im Sommer Kontakt gegeben haben, der Transfer damals aus finanziellen Gründen jedoch gescheitert sein.

Im zweiten Anlauf waren die Verhandlungen nun allerdings offenbar von Erfolg geprägt. Wohl auch, da Elmas am Vesuv zuletzt kaum noch zu Einsätzen über die vollen 90 Minuten kam. Zudem wurde der Nationalspieler von Coach Massimiliano Allegri munter hin und hergeschoben und kam ständig auf unterschiedlichen Positionen zum Einsatz.

Elmas, der aktuell wegen Beschwerden des Beinbeugemuskels ausfällt, bestritt in der vergangenen Saison 36 der 38 Spiele in der Serie A für den italienischen Meister. Er war 2019 von Fenerbahce Istanbul nach Italien gewechselt und hat in Neapel einen Vertrag bis 2025. Für Nordmazedonien bestritt der 1,82 Meter große Mittelfeldspieler bislang 52 Länderspiele (12 Tore).