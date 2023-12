FC Bayern verkündet Nachholtermin

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer und Thomas Tuchel werden Ende Januar bei den Fans des FC Bayern vorbeischauen

Nicht nur das Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Union Berlin hatte der FC Bayern Anfang Dezember absagen müssen. Auch die traditionellen Fanclub-Besuche fielen dem Wintereinbruch zum Opfer. Ausfallen sollen die Begegnungen mit der treuen Anhängerschaft jedoch keineswegs, ein Nachholtermin wurde nun gefunden.

Der FC Bayern geht am 28. Januar 2024 auf Reisen, um doch noch bei zahlreichen Fanclubs in ganz Deutschland vorstellig zu werden. Das teilte der deutsche Rekordmeister wenige Tage vor dem Weihnachtsfest mit. Das Nachholspiel gegen Union Berlin findet derweil schon am 24. Januar statt, noch im laufenden Kalenderjahr war dies aufgrund des vollen Terminkalenders nicht mehr möglich gewesen.

Der neue Fan-Termin fällt auf einen Sonntag, tags zuvor bestreiten die Münchner beim FC Augsburg das Auswärtsspiel des 19. Bundesliga-Spieltags.

Der neue Plan: Im "Rahmen von Neujahrsempfängen" werden "Spieler, Trainer und Verantwortliche des FCB" einen "unvergesslichen Nachmittag mit den Anhängern des deutschen Rekordmeisters verbringen", kündigten die Münchner in einer Mitteilung an.

Fanclub-Treffen des FC Bayern mussten immer wieder abgesagt werden

Die Besuche bei den Fanclubs in der Vorweihnachtszeit zählen längst zu einer Tradition beim Spitzenklub, erstmals wurden sie 1985 organisiert. Allerdings konnten die Treffen zwischen Spielern und Fans schon in den vergangenen drei Jahren nicht stattfinden: Zweimal machte die Corona-Pandemie der Tradition einen Strich durch die Rechnung, im letzten Jahr kam die WM in Katar dazwischen.

Wie "Bild" berichtet hatte, wäre Cheftrainer Thomas Tuchel etwa zum "Bayern Fan Club Red-Stars Heidenheim" gefahren. Kapitän und Schlussmann Manuel Neuer wollte eigentlich in Gmund bei den "Bayernfreunden Tegernseer Tal" vorbeischauen, Thomas Müller war beim "Bayern-Fanclub Nabburg/Oberpfalz" angekündigt worden.

Auch Mittelstürmer-Star Harry Kane wäre mit den Fans in Kontakt getreten. Der Engländer sollte nach Altötting zum "FC Bayern-Fanclub Kirchweidach" reisen. Auf die Treffen mit den Bayern-Stars hatten sich die Fanclubs vorab bewerben können.