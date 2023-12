FIFA investiert mehr als zwei Milliarden Euro

Mike Egerton, dpa

Der Weltverband FIFA hat seinen Forward Global Report veröffentlicht.

Der Weltverband FIFA hat bisher 2,56 Milliarden Euro in die weltweite Fußball-Entwicklung investiert. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Forward Global Report hervor.

Demnach wurden in den ersten beiden Zyklen des Entwicklungsprogramms von 2016 bis 2022 mehr als 1600 Projekte in den 211 Mitgliedsverbänden, den Konföderationen und den einzelnen Regional-Zusammenschlüssen gefördert.

In Deutschland flossen zum Beispiel 3,2 Millionen Euro in den neuen DFB-Campus in Frankfurt am Main und 2,74 Millionen Euro in den Frauenfußball. Die Gesamtförderung lag bei 8,96 Millionen Euro.

Rund 80 Prozent der Investitionen flossen direkt an die Mitgliedsverbände. Mit 410,15 Millionen Euro entfiel der größte Teil bei den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden auf Administration und Verwaltung, gefolgt von Infrastruktur mit 379,44 Millionen Euro.

Weitere große Positionen sind die Nationalteams (326,71 Millionen Euro), Wettbewerbe (170,07), Ausrüstung (165,50), Frauenfußball (101,35) sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen (79,32).