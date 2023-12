Nach Bayern-Aus: Topklub wollte Nagelsmann

IMAGO/Laci Perenyi

DFB-Coach Julian Nagelsmann stand nach seinem Aus beim FC Bayern in Neapel auf der Wunschliste

Nach seinem Aus beim FC Bayern und vor seinem Engagement bei der Nationalmannschaft war es rund um Julian Nagelsmann relativ ruhig. Im Gespräch war der 36-Jährige aber weiterhin - unter anderem bei einem absoluten Topklub aus Italien.

Wie Napoli-Chef Aurelio De Laurentiis am Freitag in einem Interview mit der "Corriere dello Sport" ausplauderte, geriet im Zuge der Trainersuche nach der vergangenen Saison auch Julian Nagelsmann in sein Visier.

Zunächst habe er Kontakt zu Luis Enrique aufgenommen, sagte De Laurentiis. "Das stimmt. Er hat Leute nach Neapel geschickt und wir haben drei Tage verhandelt. Wir waren uns fast schon einig, als er auf einmal Nein gesagt hat, weil er noch mehr Geld haben wollte. Er hat viel Geld verlangt."

Napoli sprach "fünf oder sechs Tage" mit Nagelsmann

Als der heutige PSG-Coach dann final absagte, probierte Napoli sein Glück bei Julian Nagelsmann. "Wir haben es bei Nagelsmann versucht. Wir haben fünf oder sechs Tage lang miteinander gesprochen, aber passiert ist am Ende nichts", berichtete der Klubchef über die Kontaktaufnahme zum seinerzeit arbeitslosen Ex-Bayern-Trainer.

Als die Nagelsmann-Idee schließlich verworfen wurde, begannen die Gespräche mit Rudi Garcia. Mit ihm erzielte Napoli auch eine Einigung. Der Franzose hielt sich allerdings nicht lange in dem Job. Bereits im November wurde er entlassen. Ein Rauswurfe mit Ansage, wie De Laurentiis heute zu wissen glaubt.

"Ich hätte ihn schon am Tag seiner Präsentation feuern sollen. Einer, der ankommt und sagt, er weiß nichts über Napoli und hat kein Spiel gesehen ... Ich habe noch darüber gelacht, aber er hat das dann mehrmals wiederholt. Er hätte nur den gleichen Fußball wie Spaletti spielen lassen müssen, stattdessen hat er mich dazu gezwungen, den perfekten Fitnesscoach zu entlassen und jemanden einzustellen, der, wie man mir sagte, Spieler in ihrer Entwicklung hindert", blickte der Napoli-Boss auf das kurze Garcia-Kapitel zurück.