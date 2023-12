Wutansprache! Xavi soll Stars beschmipft haben

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Xavi soll seinen Frust beim FC Barcelona freien Laufgelassen haben

Nachdem es schon seit gut zwei Wochen in Champions League und Liga nicht wirklich rund lief, beendete der FC Barcelona das Fußball-Jahr 2023 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einer weiteren Niederlage. Bei einem Testspiel in Dallas unterlagen die Katalanen dem mexikanischen Klub Club América mit 2:3. Coach Xavi Hernández, der beinahe ausschließlich Spieler aus der zweiten oder dritten Reihe aufbot, lobte dennoch gute Ansätze - ganz anders soll das beim letzten Ligaspiel ausgesehen haben.

Beim knappen 3:2-Sieg gegen Kellerkind UD Alméria soll Xavi in der Halbzeitpause der Kragen geplatzt sein. Das berichten unter anderem "as" und "Mundo Deportivo".

Im Anschluss an teils unterirdische erste 45 Minuten haben Robert Lewandowski und Co. demnach in der Kabine mächtig ihr Fett wegbekommen.

Der Übungsleiter soll bereits fluchend sowie um sich tretend und schlagend den Raum betreten haben, um sich dann schreiend an seine Spieler zu wenden, berichtet "as". "Das kann einfach nicht sein! Das kann einfach nicht sein!", soll die Klub-Ikone gewettert haben und seiner Mannschaft in der Folge "mangelnde Seele, Esprit und Ehrgeiz" vorgeworfen haben. Auch mit Schimpfwörtern soll der 43-Jährige bei seinen Ausführungen nicht gespart haben.

Lewandowski im Fokus

Unter anderem soll Xavi gefordert haben: "Ich möchte, dass ihr wie die Schweine rennt!" Sogar eine direkte Ansprache soll den beiden spanischen Zeitungen zufolge Robert Lewandowski erhalten haben: "Mal sehen, ob du ein für alle Mal mit dem Laufen anfängst!", soll Xavi dem Polen entgegen geschmettert haben.

Gegenüber "Mundo Deportivo" gab Xavi nach der Pleite gegen América zu, dass es hoch herging. "Ich versuche, aufrichtig und ehrlich zu sein, ins Gesicht zu sprechen, ich kann mich nicht verstecken. Schreie? Anspannung, normal, es ist eine Umkleidekabine, es stand viel auf dem Spiel und ich dachte, es wäre praktisch, meine Stimme ein wenig zu erheben, Mehr nicht." Dennoch sei man ein Team, "eine große Familie".