Bericht: FC Liverpool plant irre Offerte für Bayern-Ass

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Leroy Sanè (l.) könnte den FC Bayern im Sommer in Richtung FC Liverpool verlassen

Dem FC Liverpool droht im kommenden Sommer der Verlust von Mohamed Salah. Daher befindet sich der Klub um Teammanager Jürgen Klopp bereits auf der Suche nach einem Ersatz. Dabei könnten die Reds beim FC Bayern fündig geworden sein. Im Raum steht eine Mega-Ablöse.

Jürgen Klopp hofft auf eine Verpflichtung von Bayern Münchens Flügelstürmer Leroy Sané, das berichtet der "Mirror" aus England bereits im Oktober. Hintergrund: Superstar Mohamed Salah liebäugelt seit Monaten mit einem Abschied von der Anfield Road. Den Ägypter könnte es offenbar nach Saudi-Arabien ziehen.

Das englische Blatt hatte vermeldet, dass der FC Liverpool für den deutschen Nationalspieler richtig tief in die Tasche greifen würde. Dieser Bericht deckt sich mit Informationen der katalanischen Online-Zeitung "El Nacional". Demnach plant der Champions-League-Sieger von 2019 eine klubinterne Rekord-Offerte für den Angreifer des FC Bayern.

Leroy Sané vom FC Bayern zum FC Liverpool?

Bislang hält der uruguayische Stürmer Darwin Núnez den Rekord, dem "Mirror" zufolge wurden im Sommer 2022 umgerechnet rund 92 Millionen Euro an SL Benfica gezahlt. Über die tatsächlich gezahlte Ablöse für den 24-Jährigen gab es in der Vergangenheit allerdings immer wieder unterschiedliche Berichte. Die kolportierte Summe könnte nun offenbar überboten werden.

Denn laut "El Nacional" bereitet der Top-Klub aus der Premier League ein Angebot von rund 100 Millionen Euro für den ehemaligen Schalker vor, der nur noch bis 2025 an der Säbener Straße unter Vertrag steht. Der FC Bayern hatte den Außenstürmer im Sommer 2020 für rund 49 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet.

Sané zählt in der Mannschaft des deutschen Rekordmeisters in dieser Saison bislang zu den absoluten Leistungsträgern. "Sport Bild" hatte bereits im Herbst berichtet, dass Sané im kommenden Sommer eine Grundsatzentscheidung treffen werde: Entweder verlängert er seinen Vertrag in München oder er wechselt erneut ins Ausland.