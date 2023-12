Bericht: Bestechung? Brisante Vorwürfe gegen Köln

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Beim 1. FC Köln ist es dieser Tage extrem unruhig

Hat der 1. FC Köln rund um den Transfer-Ärger mit Olimpija Ljubljana um den Jugendspieler Jaka Cuber Potocnik kurz vor dem Termin beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) einen Bestechungsversuch gewagt? Der slowenische Klub hat entsprechende Andeutungen nun mit einem Foto belegt.

Beim 1. FC Köln geht es dieser Tage drunter und drüber. Sportlich sind die Domstädter extrem angeschlagen, zuletzt musste Trainer Steffen Baumgart gehen. Nun droht auch noch massiver Ärger auf der Führungsebene.

Denn nachdem der Effzeh eine Transfersperre über zwei Wechselperioden schlucken musste, die der Internationale Sportgerichtshof Cas am Donnerstag bestätigte, legt nun Olimpija Ljubljana gegen den Fußball-Bundesligisten nach und versucht einen Bestechungsversuch zu belegen.

Was war passiert? In Kurzform: Jugendspieler Jaka Cuber Potocnik, der aus der Jugend stammt und seit Ende Januar 2022 beim 1. FC Köln spielt, soll rund um seinen Wechsel von den Kölnern zum Vertragsbruch angestiftet worden sein. So der Vorwurf aus Ljubljana. Nachdem die FIFA den Slowenen schon im Februar 2023 Recht gab, bestätigte der CAS nun das Urteil, nach welchem der Bundesligist für zwei Wechselperioden keine Transfers tätigen darf - außerdem gab es eine Sperre für Potocnik und Geldstrafen. (Weitere Details hier!)

Doch was ging vor dem CAS-Anhörungstermin vor? "Kurz vor Ablauf der Frist fand am Flughafen München ein Treffen zwischen dem Präsidenten des NK Olimpija und dem Vizepräsidenten des 1. FC Köln Dr. Carsten Wettig sowie dem Geschäftsführer Herrn Christian Keller statt. Ziel des Treffens war es, eine Einigung über die Entschädigung für Potocnik zu erzielen. Der 1. FC Köln hat ein schriftliches Angebot in Höhe von 750.000,00 € abgegeben", zitiert "Bild" den slowenischen Klub.

1. FC Köln: "Falschaussage" gefordert?

Dazu veröffentlichte das Boulevard-Blatt ein Foto eines handschriftlichen Schreibens auf einem Block mit DFL-Logo, das mögliche Entschädigungskomponenten aufführte. "Gemeinsame Sprachregelung" und "Verschwiegenheit" heißt es dort zudem.

Offenbar dazu gedacht, dass die Slowenen den Fall vor dem CAS anders darstellen, damit die Kölner den Kopf aus der Schlinge ziehen können.

Entsprechendes hatte Ljubljana-Geschäftsführer Igor Barisic bereits im November angedeutet. "Köln hat eine Entschädigung angeboten, falls NK Olimpija eine Falschaussage vor dem CAS macht und erklärt, dass die fristlose Kündigung berechtigt war." Nun also der mutmaßliche Beweis?

Offen! Denn "Bild" zitiert Effzeh-Manager Keller, der die Vorwürfe am Freitag als "komplett absurd" abtat. "Erfreulicherweise gibt es dafür auch schriftliche Beweise." Das letzte Wort in dieser Causa scheint noch nicht gesprochen.