Zukunftsplanung: Musiala "entspannt", aber ...

Spielt seit 2019 für den FC Bayern: Jamal Musiala

Jamal Musiala ist eine der wichtigsten Säulen des FC Bayern für die kommenden Jahre. Doch der Mittelfeldmann ist längst europaweit begehrt. Wie sieht der 20-Jährige die Diskussionen um seine Zukunft? Und was braucht es, damit der Nationalspieler möglicherweise sogar (noch) länger in München bleibt? Musiala hat erste Antworten gegeben.

Der FC Liverpool soll interessiert sein, Manchester City hat die Fühler ausgestreckt, zuletzt wurde auch über ein Werben von Real Madrid berichtet: Muss sich der FC Bayern bei Jamal Musiala also ranhalten, damit der Shootingstar weiter für den deutschen Fußball-Rekordmeister spielt?

"Mein Vertrag läuft noch bis 2026, also alles ganz entspannt", sagte Musiala nun zu seinen Zukunftsplanungen gegenüber der "Münchner Abendzeitung" (Samstag-Ausgabe). Er fühle sich aktuell sehr wohl beim Serienmeister und im Team von Trainer Thomas Tuchel, fügte der Mittelfeldmann an.

Ein Grund für seinen Spaß am Fußball bei den Münchnern: Der Rekordtransfer von Stürmer Harry Kane, der vor dieser Saison für rund 100 Millionen Euro aus England vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur kam.

Musiala mit Titel-Anspruch an FC Bayern

"Mit Harry Kane haben wir einen überragenden Torjäger bekommen, mit dem ich super kombinieren kann", begründete Musiala, der sich zudem über weitere Nachrüstungen freuen würde.

"Unsere sportliche Leitung arbeitet daran, wichtige Spieler zu verlängern und unser Team weiter zu verstärken", ließ der 20-Jährige durchblicken, dass er die Kader-Aktivitäten des Vereins aufmerksam verfolge.

Kein Wunder: Ihm sei es wichtig, dass er in München "Titel gewinnen kann", betonte Musiala. Ist dies gegeben, scheint eine Zukunft beim FC Bayern gut möglich trotz aller Avancen.

Das größte Ziel auf Vereinsebene ist für Musiala hierbei der Gewinn der Champions League, am liebsten schon 2024.

"Das Finale ist diese Saison in London, in Wembley. Für mich ein ganz besonderes Stadion, da ich in London aufgewachsen bin", sagte der Nationalspieler, der in der Jugend beim FC Chelsea ausgebildet wurde.