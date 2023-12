Ungewöhnliches Trainingslager für den FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel will intensiv mit den Stars des FC Bayern arbeiten

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben sich entschieden, Mitte Januar ein Kurztrainingslager einzulegen - und zwar zwischen zwei Spieltagen. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister nun bekannt.

Unter der Woche verabschiedete sich der FC Bayern mit einem 2:1-Erfolg in Wolfsburg in die Weihnachtspause. Etwas weniger als zwei Wochen haben die Stars nun Zeit, sich von den Strapazen der zweiten Jahreshälfte zu erholen und Kraft zu tanken für die Aufholjagd in der Bundesliga, die 2024 ansteht. Denn die Münchner haben derzeit vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen - allerdings bei einem Spiel weniger.

Nach den Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeiten müssen die FCB-Stars am Nachmittag des 2. Januars 2024 wieder auf dem Platz stehen, das teilte der Rekordmeister nun mit. Zehn Tage verbleiben dann, bis am Freitag, den 12. Januar zuhause gegen die TSG Hoffenheim der Auftakt des 17. Spieltags ansteht.

Nachdem die Münchner in den Vorsaisons zum Jahresstart in dieser Zeit beim früheren Klub-Partner in Doha im Wüstenstaat Katar weilten, gibt es bis zum Hoffenheim-Spiel dieses Mal kein Trainingslager.

FC Bayern plant Generalprobe vor Liga-Start

Es steht lediglich am 6. Januar ein Testspiel in der Schweiz beim FC Basel an (15:30 Uhr), das als eine Art Generalprobe gilt.

Nach der Partie gegen die TSG, mit der die Münchner die Hinrunde abschließen, sind dann zwischen zwei Bundesliga-Partien "Teambuilding-Tage" geplant.

Dafür reist der FC Bayern zwei Tage nach dem Abschuss des 17. Spieltages nach Faro, ganz in den Süden von Portugal, um sich dort für fünf Tage in wärmeren Gefilden fit für den Endspurt zu machen und das Teambuilding zu intensivieren. Am 18. Januar geht es zurück nach München.

Denn dann folgen zwei weitere Heimspiele: Erst kommt Werder Bremen in die Allianz Arena (Sonntag, 21. Januar, 15:30 Uhr). Drei Tage später steht die Nachholpartie gegen Union Berlin an, die wegen des starken Schneefalls ausgefallen war (Mittwoch, 24. Januar, 20:30 Uhr).