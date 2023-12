Matthäus deutlich: Zwei Faktoren haben Terzic gerettet

IMAGO/Revierfoto

Rekordnationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus hat erklärt, warum Edin Terzic bei Borussia Dortmund weiterarbeiten darf. Zu verdanken hat das der BVB-Coach das Ganze offenbar zwei Faktoren.

Borussia Dortmund setzt auch im neuen Jahr auf die Dienste von Edin Terzic. Das soll ein jüngstes Krisentreffen der BVB-Verantwortlichen nach dem Spiel gegen Mainz 05 (1:1) ergeben haben.

Doch warum darf der Coach weitermachen, obwohl der Vizemeister in der Bundesliga nicht nur einen riesigen Rückstand auf die Meisterschaftsanwärter, sondern auch einen beachtlichen Abstand auf die lukrativen Königsklassen-Ränge hat? TV-Experte Lothar Matthäus hat da so eine Vermutung.

"Edin Terzic haben die Ergebnisse in der Champions League und Hans-Joachim Watzkes Aussage von vor einem halben Jahr gerettet. Damals hatte der BVB-Boss angekündigt, man werde mit Terzic in die nächsten Jahre gehen", erklärte Matthäus bei "Sky".

"Wenn man nur die Ergebnisse aus den nationalen Wettbewerben bewertet hätte, wäre die Entscheidung sicher nicht zugunsten von Terzic ausgefallen. In der Bundesliga und im DFB-Pokal hat der BVB nicht das gezeigt, was von der Qualität her in der Mannschaft steckt", legte der TV-Experte den Finger in die Wunde der Schwarz-Gelben.

BVB: Terzic unter Druck

Das Gute aus Terzics Sicht also: "Watzkes Wort gilt in Dortmund. Deshalb und wegen der erfolgreichen Champions-League-Gruppenphase darf [er] weiter bei seinem Lieblingsverein als Trainer arbeiten."

Borussia Dortmund steht derzeit mit nur 27 Punkten auf dem fünften Tabellenrang in der Fußball-Bundesliga. Zu wenig für die Ansprüche des amtierenden Vizemeisters, der zudem schon sechs Zähler Abstand auf RB Leipzig auf Champions-League-Platz vier hat.

Terzic hatte am Donnerstag das Vertrauen der Klubchefs ausgesprochen bekommen, im Team soll es allerdings laut einem Bericht der "WAZ" Spieler geben, die keineswegs die Ansicht vertreten, unter Terzic könne die Wende gelingen - ein Umstand, der dem Übungsleiter durchaus doch noch auf die Füße fallen könnte.