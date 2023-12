Klarheit nach Berater-Wirbel um Kimmich?

IMAGO/Martin Rickett

Joshua Kimmich hat mit dem FC Bayern noch einiges vor

In den letzten Wochen rissen die Spekulationen um die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern nicht ab. Unter anderem wurde über einen Abschied aus München spekuliert, auch waren Gerüchte um eine Berater-Kehrtwende des Nationalspielers aufgekommen. Etwa um sich auf einen Transfer vorzubereiten? Wohl nicht, sagt die "Münchner Abendzeitung."

Joshua Kimmich und der FC Bayern: Das ist seit achteinhalb Jahren eine durchaus ertragreiche Beziehung mit zahlreichen Erfolgen, darunter ist neben den mittlerweile schon obligatorischen Meisterschaften in jedem Jahr und insgesamt drei DFB-Pokal-Siegen auch der Champions-League-Titel 2021 und der Sieg bei der Klub-WM.

Doch Kimmich wird im Februar 2024 schon 29 Jahre alt, sein Arbeitspapier endet zudem im Sommer 2025, so dass zuletzt immer wieder Gerüchte darüber aufkamen, der Nationalspieler könnte möglicherweise an anderer Stelle einen letzten großen Vertrag unterschreiben. Manchester City und der FC Barcelona wurden gehandelt. Könnten diese Top-Klubs den Mittelfeldmann reizen?

"Bild" jedenfalls berichtete davon, dass Kimmich, der sich bislang immer selbst in Verhandlungen vertrat, auf der Suche nach einem Berater sei.

FC Bayern: Kimmich will in München bleiben

Angeblich sollen sich sogar schon verschiedene Agenturen in Stellung gebracht haben, um Kimmich bei einem möglichen Transfer ins Ausland zu helfen.

Doch wie die "Münchner Abendzeitung" ist an den Spekulationen nichts dran. Der Grund: Kimmich braucht schlichtweg (weiterhin) keinen Berater, weil er seine Zukunft beim FC Bayern und in München sieht. Dort hat er erst kürzlich mit seiner Frau Lina und seinen mittlerweile vier Kindern ein neues Haus bezogen.

Kurzum: Kimmich will sich offenbar weiter beim deutschen Fußball-Rekordmeister behaupten.

Sollten also demnächst Verhandlungen anstehen, die nach dem üblichen Verlauf im Fußballgeschäft aufgrund Kimmichs in anderthalb Jahren auslaufenden Vertrages unweigerlich folgen werden, wird der 28-Jährige aller Voraussicht nach wieder alleine am Tisch mit den Bayern-Bossen sitzen.