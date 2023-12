Wechsel zum FC Bayern? Weitere Details zu Tah

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Jonathan Tah wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern hat es gerüchteweise auf einen Spieler des derzeit ärgsten Konkurrenten Bayer Leverkusen abgesehen: Jonathan Tah. Wechselt der Werkself-Verteidiger sogar schon im Winter nach München? Ein Bericht von "Sky" ordnet die vorherigen Spekulationen nun ein.

Der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr ist bereits Geschichte, in gut einer Woche öffnet das Wintertransferfenster, Zeit also für die obligatorische Gerüchteküche. Kaum verwunderlich gibt es in diesem brodelnden Umfeld bereits Meldungen darüber, welche Akteure der FC Bayern von Tabellenführer Bayer Leverkusen loseisen will, hat die Werkself den Münchnern doch in den letzten Wochen und Monaten den Rang abgelaufen.

Nachdem zuletzt vor allem über ein Engagement von Bayer-Coach Xabi Alonso beim Rekordmeister spekuliert wurde, brachten "Bild" und "kicker" Ende dieser Woche Verteidiger Jonathan Tah mit den Süddeutschen in Verbindung.

Der Nationalspieler, der mit Leverkusen von Erfolg zu Erfolg schwebt, befinde sich "im Fokus" des FCB, hieß es beim Boulevard-Blatt. Das Fachmagazin fügte an, dass Tah eine Ausstiegsklausel in seinem eigentlich noch bis 2025 datierten Vertrag habe.

Wechselt der 27-jährige zentrale Abwehrmann, der auch Rechtsverteidiger spielen kann, möglicherweise sogar schon im Winter zu den Bayern, die von Personalnot gequält werden? Laut dem TV-Sender "Sky" wird es dazu nicht kommen.

Einerseits gelte die besagte Ausstiegsklausel erst für Sommer 2024, im Winter besitze Tah noch keine. Andererseits werde der DFB-Kicker beim Tabellenführer dringend gebraucht, denn Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou stehen Coach Alonso aufgrund des anstehenden Afrika-Cups bald (vorerst) nicht mehr zur Verfügung.

Tah: Bayer statt FC Bayern - jedenfalls vorerst

Drittens sei Tah "sehr zufrieden" bei Bayer, wo er Stammspieler ist, und denke nicht an eine Veränderung. Nur "etwas Irres" könnte die Situation im Winter verändern. Im Sommer hingegen könnte die Lage ganz anders aussehen, allein schon, weil Tah nach "kicker"-Infos für die überschaubare Summe von 18 Millionen Euro zu haben wäre.

Kontakt zwischen den Münchner und der Tah-Seite soll es laut "Bild" aber derzeit ohnehin (noch) nicht geben.

Neben dem deutschen Serienmeister sollen auch der FC Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Liverpool an Tah interessiert sein.