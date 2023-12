40-Millionen-Gerücht um Eintracht-Star

IMAGO

Willian Pacho jubelt mit Eintracht Frankfurts Torwart KevinTrapp

"Notfall in der Abwehrmitte", titelt die spanische "AS" und bringt damit die prekäre Situation bei Real Madrid auf den Punkt. Nachdem sich mit David Alaba nach Éder Militao bereits der zweite Innenverteidiger der Königlichen einen Kreuzbandriss zugezogen hat, wird die Luft in der Defensiv-Zentrale extrem dünn. Zumal Kapitän Nacho zu Beginn des kommenden Jahres auch noch mit einer Rotsperre aussetzen muss. Kein Wunder also, dass man bei Real im Wintertransferfenster nach einer Alternative suchen soll. Auf der Liste befindet sich angeblich auch ein Star von Eintracht Frankfurt.

Gonçalo Inàcio (22/Sporting Lissabon), Antonio Silva (20/Benfica Lissabon), Robert Renan (20/Zenit St. Petersburg) oder Giorgio Scalvini (20/Atalanta Bergamo): Bei der Suche nach einem neuen Mann für die Defensivzentrale hat Real Madrid der "AS" zufolge nicht gerade wenige Kandidaten im Blick. Die "Bild" bringt nun einen weiteren Kicker ins Spiel: Willian Pacho von Eintracht Frankfurt.

Pacho wechselte erst im Sommer 2023 für neun Millionen Euro von Royal Antwerpen zu den Hessen - und schlug voll ein.

Der 22-jährige Ecuadorianer bestritt bislang jede Minute in der Fußball-Bundesliga und verpasste auch ansonsten kaum Spielzeit. Lediglich in der Europa Conference League schonte ihn Coach Dino Toppmöller zweimal, in der ersten Pokalrunde (7:0 gegen Lok Leipzig) durfte der Nationalspieler ebenfalls etwas früher unter die Dusche.

Pacho für Eintracht Frankfurt eigentlich unverzichtbar

Werte, die man bei Real Madrid durchaus zur Kenntnis genommen haben soll. "Bild" zufolge sollen die Spanier sogar bereit sein, satte 40 Millionen Euro in den Ring zu werfen, um Pacho unter Vertrag zu nehmen. Eine enorme Wertsteigerung nach nur einem halben Jahr im Eintracht-Trikot.

In Frankfurt dürfte man dennoch zögern, denn ein Ersatz dürfte im schwierigen Wintertransferfenster nicht leicht zu finden sein und einiges der vermeintlichen Pacho-Ablöse kosten.