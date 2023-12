Medien: BVB ist Sanchos "Lieblingsziel"

IMAGO/Simon Stacpoole

Jadon Sancho soll ein Comeback im BVB-Trikot anstreben

Seit er seinem Trainer Erik ten Hag öffentlich mit einem Statement in den sozialen Medien widersprach, nachdem dieser seine Einstellung im Training monierte, ist Jadon Sancho bei Manchester United außen vor. Der Engländer wurde suspendiert und darf nicht einmal am Training der Profis teilnehmen. Das Tischtuch ist zerschnitten, ein Abschied wohl die einzige Option. Sancho selbst soll sich angeblich eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub BVB wünschen.

Im Sommer 2021 verließ Jadon Sancho Borussia Dortmund als vielumjubeltes Top-Talent, spülte dem BVB satte 85 Millionen Euro in die Kassen - und scheiterte bei Manchester United krachend.

Inzwischen spricht alles dafür, dass Sanchos Zeit am Old Trafford in Kürze endet. Ein Comeback im Borussen-Trikot soll eine Option sein - zumindest für den Flügelflitzer.

Sancho prüfe derzeit seine Optionen, der BVB sei allerdings das "Lieblingsziel" des 23-Jährigen, will das katalanische Portal "El Nacional" erfahren haben. Der Ort, an dem er vom Nobody zum gefeierten Superstar aufgestiegen ist, soll demnach eine besondere Anziehung auf Sancho ausüben.

Als weitere Interessenten werden RB Leipzig und Atlético Madrid aufgeführt, die Spanier haben aber wohl nur geringe Aussichten, da die Bundesliga Sancho mehr reizen soll.

Gute Ablösenachrichten für den BVB und Co.?

Kein Wunder: Während der englische Ex-Nationalspieler auf der Insel lediglich 15 Torbeteiligungen (9 Treffer/6 Vorlagen) in 58 Ligaspielen vorzuweisen hat, brillierte er in der Bundesliga mit 38 Toren und 51 Assists in 104 Partien.

Neben einem Transfer ins deutsche Fußball-Oberhaus soll Sancho auch auf ein Engagement beim FC Barcelona gehofft haben. Dem Bericht zufolge ist Barca allerdings nicht vom Offensivspieler überzeugt.

Während zuletzt berichtet wurde, Manchester United verlange durchaus eine üppige Ablöse für Sancho, berichtet "El Nacional" nun übrigens, dass die Forderung eher gering ausfallen wird und auch eine Leihe durchaus möglich ist.