25 Mio. für den FC Bayern? Nächster Klub will Zirkzee

IMAGO/Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

Sorgt Joshua Zirkzee für einen Geldsegen beim FC Bayern?

Einst machte sich Joshua Zirkzee beim FC Bayern als überraschend effektiver Stellvertreter von Robert Lewandowski einen Namen, knapp dreieinhalb Jahre später sorgt der niederländische Angreifer, inzwischen in Reihen des italienischen Erstligisten FC Bologna, wieder mächtig für Schlagzeilen. Womöglich mit äußerst positiven Begleiterscheinungen für seinen Ex-Klub.

In der Spielzeit 2023/24 erzielte Joshua Zirkzee im Trikot des FC Bologna bereits sieben Toren, hinzukommen vier Vorlagen in 18 Pflichtspielen. Vor allem in den letzten Wochen konnte der Stürmer immer wieder mit Treffern und Assists glänzen. Eine Ausbeute, die offenbar Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz weckt.

Nachdem Transferexperte Ekrem Konur am Freitag berichtete, dass mit der SSC Neapel, Inter Mailand und Juventus Turin gleich drei Hochkaräter aus der Serie A einen Kauf von Zirkzee im anstehenden Winter-Transferfenster anstreben, bringt "fichajes.net" den 22-Jährigen nun mit einem Wechsel zu Newcastle United in Verbindung.

Besonders spannend: Der Bericht nennt auch eine konkrete Ablöse. Demnach plant Newcastle zwar erst einen Kauf im Sommer, wird dann aber 50 Millionen Euro auf den Tisch legen.

FC Bayern in komfortabler Situation

Sollte diese Summe zutreffen, dürfte man sich beim FC Bayern wohl auf einen üppigen Geldsegen freuen. Beim Verkauf von Zirkzee an den FC Bologna kassierten die Münchner damals überschaubare 8,5 Millionen Euro, ließen sich allerdings laut "Sky" eine Rückkaufklausel für etwa 20 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent zusichern. Bei einer Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro würden also 25 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister fließen.

Besonders interessant für den FC Bayern: Sollte Zirkzee im restlichen Saisonverlauf noch weiter aufdrehen, dürften die Summen, über die spekuliert wird, noch weiter in die Höhe schießen. Die nächste Chance, zu glänzen, bietet sich wohl schon am Samstag, wenn Bologna Atalanta Bergamo zu Gast hat (15 Uhr).