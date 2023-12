FC Bayern an Tah interessiert? Klartext aus Leverkusen

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Hat offenbar das Interesse des FC Bayern geweckt: Nationalspieler Jonathan Tah

Auf der Suche nach einem Innenverteidiger, möglichst einem, der auch auf der rechten Defensivseite eingesetzt werden kann, soll der FC Bayern unter anderem ein Auge auf Jonathan Tah von Tabellenführer Bayer Leverkusen geworfen haben. Zumindest im Winter wird der deutsche Nationalspieler die Münchner allerdings nicht verstärken.

"Es bleiben alle. Wir geben im Winter keinen Spieler ab", schob Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes jeglichen Spekulationen um Abgänge der Werkselfstars einen deutlichen Riegel vor. Das betrifft auch ein Engagement von Tah beim FC Bayern.

Unlängst hatten unter anderem "Bild" und "kicker" darüber berichtet, dass der deutsche Rekordmeister Tah unter Vertrag nehmen wolle. Auch wenn eine kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von überschaubaren 18 Millionen Euro erst im Sommer 2024 gültig werden soll.

Nun ist allerdings klar: Tah bleibt Bayer Leverkusen erhalten. Ein Umstand, der den 27-Jährigen kaum wurmen dürfte. Mit Bayer Leverkusen führt der Defensivspieler immerhin die Tabelle der Bundesliga an. Zudem ist sein Team im gesamten Saisonverlauf noch ungeschlagen.

Beim FC Bayern besteht Handlungsbedarf

Weiterer Vorteil eines Verbleibs: In Leverkusen ist Tah aktuell unangefochtener Stammspieler, brilliert Woche für Woche mit guten Leistungen und hat sich damit auch sehr gute Chancen auf eine Nominierung für den DFB-Kader für die im Sommer 2024 anstehende Europameisterschaft im eigenen Land erarbeitet. Ein Vereinswechsel könnte diese komfortable Ausgangssituation durchaus gefährden.

In München wird man sich derweil vorerst anders orientieren müssen. Handlungsbedarf besteht an der Säbener Straße durchaus. Im Januar fehlt der Südkoreaner Min-jae Kim wegen der Teilnahme an der Asien-Meisterschaft. Der momentan verletzte Marokkaner Noussair Mazraoui dürfte zudem beim Afrika-Cup aktiv sein.