Xavi-Nachfolger? Wilde Gerüchte um Tuchel

IMAGO/RHR-FOTO

Thomas Tuchel steht noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag

Nach einem wechselhaften Saisonstart schwindet offenbar der Rückhalt für Trainer Xavi beim FC Barcelona. Seit Wochen wird über einen Rauswurf der Klubikone spekuliert, die noch bis 2025 an die Katalanen gebunden ist. Nun machen Gerüchte um ein Engagement von Bayern-Trainer Thomas Tuchel und Bundestrainer Julian Nagelsmann die Runde.

Eine Trennung von Xavi soll laut "El Nacional" offenbar kein Thema sein, sofern die sportliche Situation beim FC Barcelona "nicht komplett aus dem Ruder läuft". Barca-Präsident Joan Laporta hatte dem Übungsleiter zuletzt bereits das "totale Vertrauen" ausgesprochen.

Dennoch sei dem Klub-Boss bewusst, dass es einer Veränderung an der Seitenlinie bedarf, wenn Xavi bei den Katalanen nicht die Trendwende schafft, so die Online-Zeitung weiter. Aktuell rangiert der spanische Meister mit sieben Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze auf Rang drei und hängt den großen Ansprüchen hinterher. Ein Trainerwechsel am Saisonende sei nicht unwahrscheinlich, heißt es.

FC Bayern: Thomas Tuchel bei Barca im Gespräch

Sollte der 43-Jährige scheitern, so hat Laporta offenbar bereits vier Kandidaten für dessen Nachfolge ausgemacht. "El Nacional" will erfahren haben, dass Jürgen Klopp vom FC Liverpool und Ex-Bundestrainer Hansi Flick ganz oben auf dem Wunschzettel stehen. Auch Thomas Tuchel vom FC Bayern und DFB-Trainer Julian Nagelsmann werden in dem Bericht als Alternativen genannt.

Tuchel steht in München noch bis 2025 unter Vertrag. Dass der ehemalige Chelsea-Coach den deutschen Rekordmeister nach der Saison für ein Engagement beim FC Barcelona verlässt, darf daher bezweifelt werden. Auch die Chancen auf eine Verpflichtung von Klopp stuft "El Nacional" als gering ein.

Die wahrscheinlichste Option sei daher Flick, der im März als Bundestrainer entlassen wurde. Schon vor einigen Tagen hatte die katalanische Online-Zeitung berichtet, dass es eine Kontaktaufnahme der Barca-Führung zu dem 58-Jährigen gegeben habe