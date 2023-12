Bleibt Guirassy beim VfB Stuttgart? Wehrle bezieht Stellung

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Serhou Guirassy ist der Top-Torjäger des VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart ist das Überraschungsteam der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben haben sich vom Fast-Absteiger zum Champions-League-Kandidaten gemausert. Doch der Erfolg weckt gleichzeitig Begehrlichkeiten. Torjäger Serhou Guirassy wird heftig umworben. Kann der Angreifer dennoch über den Winter hinaus gehalten werden? Aufsichtsratschef Alexander Wehrle hat nun auf genau diese Frage reagiert.

"Serhou hat sich im Sommer für den VfB Stuttgart entschieden, obwohl er Angebote von Klubs aus dem Ausland hatte, bei denen er deutlich mehr Geld hätte verdienen können", sagte Wehrle gegenüber "Bild".

Guirassy fühle sich "mit seiner Familie hier wohl und nimmt eine bedeutende Rolle in der Mannschaft ein", betonte der VfB-Funktionär: "Das weiß er sehr zu schätzen. In erster Linie geht es ihm darum, Fußball zu spielen und Tore zu schießen. Serhou will in einer funktionierenden Mannschaft spielen. Er betont in den Gesprächen immer wieder, dass er sich beim VfB sehr wohlfühlt."

Er sehe "derzeit keine anderen Anzeichen", als dass Guirassy beim VfB Stuttgart bleibt, so Wehrle weiter. Der 27-Jährige hat in der laufenden Saison bereits 19 Pflichtspieltore erzielt und somit großen Anteil daran, dass die Schwaben auf dem dritten Platz der Bundesliga sowie im Viertelfinale des DFB-Pokal stehen.

VfB Stuttgart oder Premier League?

Guirassy ist beim VfB Stuttgart noch mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Jedoch soll im Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel verankert sein, die einen vorzeitigen Abschied ermöglicht. Die festgeschriebene Ablöse soll sich Medienberichten zufolge auf rund 20 Millionen Euro belaufen.

Laut "The Sun" tendiert der Mittelstürmer im Falle eines Abschieds zu einem Wechsel zu Tottenham Hotspur. Manchester United, Newcastle United und West Ham United wurden zuletzt ebenfalls mit Guirassy in Verbindung gebracht. Dem VfB Stuttgart steht ein spannender Transfer-Winter ins Haus.