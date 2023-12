Steigt der VfB Stuttgart bei Zirkzee ein?

IMAGO/Maurizio Borsari

Joshua Zirkzee soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben

Beim FC Bayern gelang Joshua Zirkzee einst der Durchbruch als Profi. Den Stürmer könnte es nun womöglich zurück in die Bundesliga ziehen. Streckt der VfB Stuttgart die Fühler aus?

Beim FC Bologna startet Joshua Zirkzee in dieser Saison durch. In 19 Pflichtspielen erzielte der Niederländer bereits acht Treffer. Hinzu kommen vier Vorlagen.

Kein Wunder, dass die starken Leistungen des Angreifers Begehrlichkeiten wecken. "Sky"-Reporter Florian Plettenberg bringt Zirkzee nun mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart in Verbindung. "Warum nicht? Stuttgart könnte passen", so der Transferexperte.

Beim VfB könnte der 22-Jährige in die Fußstapfen von Serhou Guirassy treten. Der Goalgetter wird immer wieder mit einem Abschied von den Schwaben in Verbindung gebracht, seine Ausstiegsklausel soll bei 20 Millionen Euro liegen.

50 Millionen Euro für Zirkzee?

Finanziell dürfte ein Zirkzee-Wechsel für die Stuttgarter aber kaum realisierbar sein. "fichajes.net" berichtete zuletzt, dass Newcastle United bereit wäre, 50 Millionen Euro nach Bologna zu überweisen.

Laut dem Transferexperten Ekrem Konur sollen auch die SSC Neapel, Inter Mailand und Juventus Turin an einem Kauf Zirkzees interessiert sein. Der Vertrag des 22-Jährigen ist noch bis 2026 datiert.

Sollte diese Summe zutreffen, dürfte man sich beim FC Bayern wohl auf einen üppigen Geldsegen freuen. Beim Verkauf von Zirkzee an den FC Bologna kassierten die Münchner damals überschaubare 8,5 Millionen Euro, ließen sich allerdings laut "Sky" eine Rückkaufklausel für etwa 20 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent zusichern.

Bei einer Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro würden also 25 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister fließen.

Besonders interessant für den FC Bayern: Sollte Zirkzee im restlichen Saisonverlauf noch weiter aufdrehen, dürften die Summen, über die spekuliert wird, noch weiter in die Höhe schießen.