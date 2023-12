Wilde Gerüchte um Joshua Kimmich

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern?

Eine Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist alles andere als gesichert. Schon im Winter könnte der Nationalspieler das Weite suchen - in der Premier League bietet sich offenbar eine Gelegenheit.

Laut Ekrem Konur will Manchester United einen Vorstoß bei Kimmich wagen. Als weitere Interessenten nennt der Transfer-Experte den FC Barcelona, Manchester City, den FC Arsenal und den FC Liverpool.

Ein Abgang von Kimmich beim FC Bayern ist wohl nicht mehr ausgeschlossen. Das zumindest hatten "Bild" und "kicker" zuletzt berichtet. Das Fachmagazin schrieb zuletzt, der FC Bayern wolle aber zunächst die Leistungen Kimmichs im zweiten Saison-Halbjahr abwarten, um dann eine Zukunftsentscheidung zu treffen. Nach einem möglichen Winter-Wechsel klingt das nicht.

Kimmich ist nur noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße müssen sich zwangsläufig Gedanken über eine mögliche Fortsetzung der Zusammenarbeit machen. Schließlich soll verhindert werden, dass der 28-Jährige mit einer ungeklärten Zukunft in sein letztes Vertragsjahr geht.

Kimmich "sehr wichtig" für den FC Bayern

Anfang November hatte Sportdirektor Christoph Freund noch eine Wasserstandsmeldung zu Kimmich abgegeben. Der DFB-Star sei nach wie vor "sehr wichtig" für den FC Bayern und ein "absoluter Führungsspieler".

"Er weiß um seine Rolle beim FC Bayern. Und wir wissen sie auch", führte der Österreicher damals aus. "Wir haben uns noch nicht im Detail unterhalten", verriet Freund zudem, ergänzte aber: "Aber natürlich habe ich mit Jo auch schon länger gesprochen."

"Bild" zufolge ist ein Verkauf im Winter allerdings kein Thema. Spannend könnte es hingegen im Sommer werden. Der FC Bayern schließt es offenbar nicht völlig aus, Kimmich am Saisonende zu verkaufen. Diesbezüglich sei momentan "alles möglich", so die Boulevardzeitung.