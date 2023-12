"Interne Störfeuer" beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beim FC Bayern gab es in der bisherigen Saison viel Unruhe

Der FC Bayern blickt auf ein unruhiges Halbjahr zurück. Für die beiden Ex-Profis Mario Basler und Markus Babbel ist das eine ungewohnte Situation.

"Ich sehe eher das Problem bei Bayern München, warum so viel Unruhe ist, das ist ja auch auffallend", sagte Babbel im Podcast "Basler ballert" und polterte: "Die letzten zwei Jahre, die Außendarstellung des Vereins ist einfach nicht gut. Sie machen da unerklärliche Fehler, die man so vom FC Bayern nicht gewohnt ist."

Der 51-Jährige sieht beim deutschen Rekordmeister, "Störfeuer, aber die kommen ja nicht von außen, sondern sie kommen immer wieder auch intern".

Durch die ständigen Unruhen sei dem FC Bayern die Leichtigkeit abhanden gekommen.

Basler stimmten seinem ehemaligen Teamkollegen zu: "Es war immer ein bisschen Unruhe bei Bayern München in der Vorrunde. Der Kader war nicht so groß, was Tuchel eigentlich immer gefordert hat."

Mit der bisher gezeigten Leistung ist der 55-Jährige allerdings zufrieden. "Wenn es dann mal nur ein Unentschieden ist oder wenn man dann mal so eine Klatsche kriegt wie in Frankfurt, da muss ich sagen, da hast du immer das Gefühl Bayern München spielt gegen den Abstieg", betonte er und ergänzte: "Ich fand die Saison, die Bayern gespielt hat, in der Bundesliga sehr, sehr gut."

Tuchel "eiert nicht herum"

Babbel schwärmte außerdem in den höchsten Tönen von Trainer Thomas Tuchel. "Ich höre ihm wahnsinnig gern zu", hob er hervor: "Vom Großen und Ganzen her gefällt mir es, wie offen und ehrlich er die Dinge anspricht. Er eiert nicht rum und das ist ja genau das, was wir ja doch auch haben wollen."

Dass Tuchel im Sommer einen neuen defensiven Sechser gefordert und Kimmich damit die Tauglichkeit für diese Position abgesprochen hat, findet Babbel gut. "Und dann hast du mal einen, der sagt, wie es ist und das darf er nicht sagen, weil dann ist der Kimmich beleidigt", so der Europameister von 1996.

Dass Kimmich seine Leistung derzeit nicht bringt, sei "logisch". Der Nationalspieler sei "verunsichert". "Er soll einfach vernünftig kicken, dann wird der Trainer sagen, der ist super. So einfach ist es", stellte Babbel klar.