Müller-Tipp zu Weihnachten: "Das lockert das Gemüt"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller hat an den Feiertagen gut lachen

Thomas Müller hat sich in einem kurzen Video-Beitrag an seine über 14 Millionen Abonnenten bei Instagram gewandt. Neben Weihnachtsgrüßen in vielen unterschiedlichen Sprachen hatte der Starspieler des FC Bayern auch noch einen ganz eigenen Ratschlag für die Feiertage parat.

Wie der 34-Jährige in den sozialen Medien berichtete, hatte er sich am 1. Weihnachtstag zu einer Joggingrunde aufgemacht. Selbst am Feiertag aktiv zu sein und nicht nur in den eigenen vier Wänden zu verbleiben, sei eine echte Empfehlung, wie Müller mit einem Lächeln auf den Lippen ausführte.

"Ich komme gerade spontan von einer Laufrunde, kann ich euch nur empfehlen. War echt witzig, auch bei dem Wetter", so das Urgestein des FC Bayern, das seinen Vertrag erst vor wenigen Tagen ein weiteres Mal bis Sommer 2025 verlängert hat.

"Also falls es euch reinpasst: Das lockert das Gemüt und man kann heute Abend einen schönen Braten reinfetzen", ergänzte der Weltmeister von 2014, der die Feiertage mit seiner Ehefrau Lisa für gewöhnlich in der bayrischen Heimat verbringt.

Müller zuletzt mit zwei Assists gegen Wolfsburg

Thomas Müller blickt auf ereignisreiche letzte Wochen zurück. Nachdem er in den Anfangsmonaten der Saison 2023/2024 nicht allzu viel zum Zuge kam und häufig nur als Einwechselspieler mitwirkte, stand er bei den letzten beiden Bundesliga-Partien gegen Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg wieder in der Startformation unter Cheftrainer Thomas Tuchel.

Dabei zeigte der Offensivspieler jeweils sehr engagierte und ansprechende Leistungen, half bei den beiden Siege (3:0 und 2:1) jeweils tatkräftig mit. Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg leistete Müller für beide Bayern-Tore die Torvorlagen.

Der FC Bayern beendete das Kalenderjahr 2023 auf Tabellenplatz zwei in der Bundesliga mit vier Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Die Werkself hat allerdings auch ein Spiel mehr bestritten als die Münchner.