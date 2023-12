Mega-Lob für Klopp: "Geschafft, sich neu zu erfinden"

IMAGO/Peter Byrne

Jürgen Klopp trainiert die Reds bereits seit 2015

Der FC Liverpool schickt sich in dieser Saison an, seit vier Jahren wieder englischer Meister zu werden. Dass die Reds plötzlich wieder ganz vorne mitmischen in der Premier League, sei vor allem ein Verdienst des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp. Das zumindest betonte Ex-Nationaltorwart René Adler.

Der 37-Jährige hob die besondere Leistung des FC Liverpool hervor, der nach Platz fünf im Vorjahr nun wieder ganz vorne mitmischt und aktuell auf Platz zwei der Premier-League-Tabelle rangiert, mit nur einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal.

"Die Reds haben es wieder geschafft, sich neu zu erfinden. Sie mögen den Umbruch noch nicht gänzlich vollzogen und jeden Abgang eins-zu-eins ersetzt haben. Als Team haben die Reds ihre Vision allerdings aufgefangen und sind folglich auch im Rennen um die Premier-League-Trophäe dabei", meinte René Adler in seiner "Sky"-Kolumne.

"Selbst wenn mal ein Spieler ausfällt, ist ihnen das leistungstechnisch völlig egal. Die Klopp-Elf akzeptiert das, geht ihren Weg, punktet weiter und steht oben. Das nötigt mir Respekt ab. Liverpool ist ein Vorbild - nicht nur im Sport, sondern auch fürs Leben", so der ehemalige Torhüter, der begeistert auf die zuletzt gezeigten Leistungen der Liverpooler in der Premier League blickte.

Klopp bereits seit acht Jahren beim FC Liverpool

Die größte Herausforderung stehe dem 19-maligen englischen Meister aber dennoch erst bevor, wenn nämlich Superstar Mohamed Salah zum Jahresbeginn 2024 wochenlang für den Afrika Cup abgestellt und somit nicht zur Verfügung stehen werde. Mit zwölf Saisontoren in 18 Einsätzen ist der Ägypter bislang erneut der beste Torschütze für seinen Klub.

Adler ist sich derweil sicher, dass die Mannschaft von Jürgen Klopp im bevorstehenden Halbjahr um seinen ersten Meistertitel seit 2020 mitspielen kann: "Auch mit Blick auf die immer wiederkehrende Schwächephase von Manchester City um die Weihnachtszeit herum gilt es jetzt, Punkt um Punkt zu sammeln, um am Ende wirklich oben stehen zu können. Denn hinten raus werden die Cityzens meiner Meinung nach stabilisiert auftreten und wiederkommen. Ein Polster würde den Reds daher guttun. Von der Mentalität her ist Liverpool ein unglaubliches Team und hat die Karten, die notwendigen Zähler einzusammeln."

Der deutsche Coach Klopp ist bereits seit nunmehr über acht Jahren in Liverpool tätig und damit der dienstälteste Teammanager in der Premier League.