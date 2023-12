Heiße Spekulationen um Baumgart-Nachfolge beim 1. FC Köln

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller sucht derzeit einen neuen Cheftrainer

Nach der Trennung von Steffen Baumgart ist der 1. FC Köln in der besinnlichen Zeit zwischen Weihnachten und Silvester auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Die Liste der gehandelten Kandidaten rund um das Geißbockheim wird dabei immer länger.

Schon unmittelbar nach der Entlassung von Baumgart, der zweieinhalb Jahre die sportliche Verantwortung beim 1. FC Köln getragen hatte, wurden unter anderem Thomas Reis, Heiko Herrlich, Enrico Maaßen (alle derzeit vereinslos) sowie die internen Lösungen Evangelos Sbonias (Zweite Mannschaft und Stefan Ruthenbeck (A-Jugend) gehandelt.

Friedhelm Funkel, der rund um seinen 70. Geburtstag Mitte Dezember gleich mehrfach hatte verlauten lassen, sich wieder bereit und fit für eine neue Cheftrainer-Aufgabe zu fühlen, soll derweil keine allzu heiß gehandelte Personalie beim Effzeh mehr sein. Das vermeldete der "Express".

Der Trainer-Oldie gilt vor allem als Feuerwehrmann, der mit seinen Mannschaften kurzfristige Ergebnisse einfährt und nicht mehr für eine langfristige Planung steht. Genau das strebt der 1. FC Köln aber an.

Im Idealfall ein Chefcoach installiert werden, der die Philosophie des Vorgängers Steffen Baumgart grundsätzlich fortführt. "Wir haben eine klare Spielidee, die unter Steffen (Baumgart, Anm. d. Red.) implementiert wurde. Diese Spielidee soll sich nicht verändern. Ganz im Gegenteil: Sie soll gestärkt und stabilisiert werden", wurde Sport-Geschäftsführer Christian Keller dazu zuletzt zitiert.

1. FC Köln nimmt den Trainingsbetrieb am 2. Januar wieder auf

"Wir müssen also einen Trainer finden, der zu dieser Idee passt. Zudem muss der Trainer die Qualität in der Mannschaft sehen, die wir alle sehen – die sich auch die Spieler wieder zutrauen müssen, um in der Liga zu bleiben", stellte Keller ein klares Anforderungsprofil auf.

Neben den bereits genannten Fußballlehrern geisterten zuletzt noch weitere Namen durch die Domstadt. Laut "Express" sollen nämlich auch André Breitenreiter (zuletzt 1899 Hoffenheim), Bo Svensson (zuletzt Mainz 05), Stefan Kuntz (zuletzt türkischer Nationaltrainer) und Ralph Hasenhüttl (zuletzt FC Southampton) in Köln gehandelt wurden.

Schon am 2. Januar soll der neue Cheftrainer des 1. FC Köln spätestens gefunden sein, wenn die Profis nämlich den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. In der Bundesliga geht es für den Vorletzten am 13. Januar mit dem wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim weiter.