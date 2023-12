Zukunft von Kylian Mbappé offenbar geklärt

IMAGO/Henri Szwarc / Starface

Der Vertrag von Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Dem französischen Meister droht somit der ablösefreie Verlust seines Superstars. Nun ist offenbar geklärt, wie es mit dem Weltmeister von 2018 zumindest vorerst weitergeht.

Die Anzeichen für einen Wechsel Kylian Mbappés von Paris Saint-Germain zu Real Madrid im kommenden Sommer verdichten sich. Wie der spanische Transfer-Journalist José Álvarez in der TV-Sendung "El Chiringuito" behauptete, soll sich ein Familienmitglied des Superstars im Bernabéu aufgehalten und in höchsten Tönen von der frisch modernisierten Arena geschwärmt haben.

Auch "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg befeuert die Gerüchte um den Transfer-Hammer weiter. In einer Schnellfragerunde des Pay-TV-Senders gab der Sportjournalist an, dass er davon ausgehe, dass Mbappé in der kommenden Saison für die Königlichen auflaufe.

Kein Wechsel von Kylian Mbappé im Winter

Damit droht PSG ein ablösefreier Verlust des Weltmeisters von 2018, dessen Vertrag im Juni 2024 ausläuft. Ein Transfer in der anstehenden Winter-Transferperiode sei für den Angreifer aber dennoch kein Thema. Das berichtet die für gewöhnlich gut informierte "L'Équipe".

Als sicher gilt, dass PSG den Verbleib seines großen Stars noch nicht aufgegeben hat und ihn mit einem Mega-Vertrag von einer neuen Unterschrift überzeugen will. Gleichzeitig wollen die Königlichen nicht "Haus und Hof" verkaufen, um den Franzosen von einem Wechsel zu überzeugen. Der Ball, so wird es übereinstimmend berichtet, liegt mittlerweile einzig und allein beim 24-Jährigen.

Real Madrid will Mbappé dem Vernehmen nach Anfang Januar ein Vertragsangebot vorlegen. Um etwaige Diskussionen wie in den vergangenen Transferperioden zu vermeiden soll dieses aber eine Deadline haben. In der Vergangenheit hatte der Franzose den Königlichen angeblich bereits die Zusage für einen Wechsel gegeben, kurze Zeit später aber doch in der "Stadt der Liebe" verlängert.