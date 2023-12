Bayern-Legende kritisiert Davies und Kimmich

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Alphonso Davies (l.) und Joshua Kimmich wussten in dieser Saison nicht immer zu überzeugen

Zwischen 1982 und 1988 hütete Jean-Marie Pfaff das Tor des FC Bayern. Auch heute ist die Torwart-Legende noch eng mit seinem Ex-Klub verbunden und verfolgt dementsprechend die Entwicklung des deutschen Rekordmeisters ganz genau. Während der Belgier mit zwei Bayern-Stars hart ins Gericht geht, gibt es großes Lob für Thomas Müller und Harry Kane.

In seiner Kolumne für die "AZ" urteilt der 70-Jährige über die Hinrunde der Münchner. Diese "war im Großen und Ganzen eine runde Sache", das Pokalaus beim 1. FC Saarbrücken "könne jeder Mannschaft passieren", so Pfaff, der sich insbesondere mit den Leistungen in der Champions League zufrieden zeigte.

Nicht zufrieden war der 64-fache Nationalspieler hingegen mit den Auftritten von Joshua Kimmich. "Seine Leistungen waren in dieser Saison oftmals sehr schwankend", so Pfaff und ergänzte: "Auch Alphonso Davies hat schon bessere Zeiten im Trikot des Rekordmeisters erlebt. Der Kanadier hat aktuell nicht mehr den Speed und die Frische in seinem Spiel, wie noch vor ein, zwei Jahren. Bei ihm ist im Moment deutlich Luft nach oben."

FC Bayern: "Wer denkt jetzt noch an Lewandowski?"

Der ehemalige belgische Nationalkeeper fordert daher eine deutliche Leistungssteigerung der beiden Stammspieler in der Rückrunde. Von anderen Spielern des deutschen Rekordmeister war der Ex-Profi hingegen fasziniert.

"Ein ganz großes Plus der Bayern ist natürlich Stürmer Harry Kane, der jetzt bereits 21 Saisontore erzielt hat und bis jetzt jeden Cent der Mega-Ablösesumme wert ist, die der FC Bayern im Sommer für ihn bezahlt hat", schwärmte Pfaff und fügte hinzu: "Wer denkt in München jetzt noch an Robert Lewandowski?"

Auch Vereinsikone Thomas Müller bekam von dem ehemaligen Bayern-Profi ein Sonderlob: "Er nimmt seine aktuelle Rolle, in der er mehr Ergänzungsspieler denn Stammkraft ist, an und liefert, wenn er gebraucht wird. Das zeigt, was für eine sensationelle Einstellung er zum Klub hat. Bestes Beispiel dafür: Seine Leistung in Wolfsburg."

Die Vertragsverlängerung um ein Jahr sei daher "die richtige Entscheidung" gewesen, glaubt Pfaff.